Повторний удар РФ балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці: є важко поранені

На Дніпропетровщині поранення дістали четверо залізничників, із них двоє - у важкому стані.

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РФ вдарила балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці / Колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, МО РФ

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РФ завдала повторного удару по залізничній інфраструктурі

Поранено чотирьох залізничників, із них двоє - у важкому стані

Країна-агресор РФ завдала повторного удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини, вдаривши, за попередньою інформацією, балістичною ракетою.

Унаслідок удару РФ поранення дістали четверо залізничників, повідомила пресслужба АТ Укрзалізниця.

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"Друга тільки за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено четверо залізничників, з них двоє - у важкому стані. Їм надається медична допомога. Попередньо удар завдано балістичною ракетою", - йдеться в повідомленні УЗ.

Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів, сказано в повідомленні.

/ Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. Після першої атаки окупанти завдали повторного удару по рятувальниках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ била балістикою і дронами. Сили оборони знищували російські ударні дрони в чотирнадцяти областях України.

Як писав Главред, унаслідок удару країни-агресора РФ по Одесі пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучання балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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