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Великий обмін полоненими: Україна повернула 197 захисників

Ангеліна Підвисоцька
19 березня 2025, 16:07оновлено 19 березня, 16:52
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Додому вдалося повернути 175 українських захисників у рамках обміну та ще 22 людини завдяки іншим заходам.
обмен пленными 19 марта
Обмін полоненими 19 березня / Колаж: Главред, фото: КШППВ, Володимир Зеленський

Що відомо:

  • Україна і РФ провели обмін полоненими
  • Україна повертає 175 захисників у рамках обміну і ще 22 захисника завдяки заходам поза обміном
  • Серед полонених українців є важкопоранені

Сьогодні, 19 березня, відбувся новий обмін військовополоненими. В Україну повернулися 175 захисників. Ще 22 захисники повертаються завдяки заходам поза обміну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Серед військовополонених є важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

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"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", - написав президент.

  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Володимир Зеленський
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: КШППВ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: ДПСУ
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець
  • Обмін полоненими 19 березня
    Обмін полоненими 19 березня фото: Дмитро Лубінець

У Координаційному штабі зазначили, що загалом додому повертаються 197 захисників. Серед звільнених з російського полону 166 рядових та сержантів, а також 9 офіцерів. Троє з них перебували під "слідством", що можна вважати додатковими тортурами, пишуть в Координаційному штабі.

Додому повертаються:

  • воїни ЗСУ - 149 та 4 з ТрО;
  • ВМС - 11;
  • нацгвардійці - 8 (у тому числі троє з "Азова");
  • прикордонники - 3.

Усі ці захисники були взяті в полон на таких напрямках:

  • Маріуполь - 31 (серед них 18 оборонців "Азовсталі");
  • Донецька область - 74;
  • Луганська область - 39;
  • Харківська область - 8;
  • Херсонська область - 5;
  • Миколаївська, Запорізька та Сумська - по 2 (серед них є учасники бої на Курщині).

"Завдяки копіткій роботі Коордштабу поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми", - йдеться у повідомленні.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що це вже 62-й обмін полоненими. Загалом в Україну вдалося повернути вже 4306 людей.

Новина доповнюється....

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