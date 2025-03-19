Великий обмін полоненими: Україна повернула 197 захисників

Додому вдалося повернути 175 українських захисників у рамках обміну та ще 22 людини завдяки іншим заходам.

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Обмін полоненими 19 березня / Колаж: Главред, фото: КШППВ, Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна і РФ провели обмін полоненими

Україна повертає 175 захисників у рамках обміну і ще 22 захисника завдяки заходам поза обміном

Серед полонених українців є важкопоранені

Сьогодні, 19 березня, відбувся новий обмін військовополоненими. В Україну повернулися 175 захисників. Ще 22 захисники повертаються завдяки заходам поза обміну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Серед військовополонених є важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

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"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", - написав президент.

У Координаційному штабі зазначили, що загалом додому повертаються 197 захисників. Серед звільнених з російського полону 166 рядових та сержантів, а також 9 офіцерів. Троє з них перебували під "слідством", що можна вважати додатковими тортурами, пишуть в Координаційному штабі.

Додому повертаються:

воїни ЗСУ - 149 та 4 з ТрО;

ВМС - 11;

нацгвардійці - 8 (у тому числі троє з "Азова");

прикордонники - 3.

Усі ці захисники були взяті в полон на таких напрямках:

Маріуполь - 31 (серед них 18 оборонців "Азовсталі");

Донецька область - 74;

Луганська область - 39;

Харківська область - 8;

Херсонська область - 5;

Миколаївська, Запорізька та Сумська - по 2 (серед них є учасники бої на Курщині).

"Завдяки копіткій роботі Коордштабу поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми", - йдеться у повідомленні.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що це вже 62-й обмін полоненими. Загалом в Україну вдалося повернути вже 4306 людей.

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