В США могли знищити докази воєнних злочинів Путіна - Reuters

Коротко:
- У США видалили інформацію про 30 тисяч українських дітей, яких незаконно депортувала РФ
- Адміністрацію Трампа закликають відновити програму з пошуку дітей
- Видалена інформація містила докази російських воєнних злочинів
США припинили фінансування групи дослідників Єльського Університету, яка займалася пошуком та поверненням додому депортованих українських дітей, після чого зникли докази воєнних злочинів країни-агресорки Росії на 26 мільйонів доларів.
Як пише Reuters, про це йдеться у листі законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента. Зі сховища, де містилася зібрана дослідниками інформація, безповоротно видалили дані про 30 тисяч дітей з України.
"Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення", - йдеться у листі.
Тепер же законодавці вважають, що інформація безповоротно зникла, тому закликають адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити програму з відстеження тисяч українських дітей. Також вони вважають, що проти винних у цьому мають застосувати санкції.
"Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у шредер, зокрема досьє на всіх дітей", - сказав один із співрозмовників.
Незаконна депортація українських дітей - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна за ймовірну причетність до військового злочину, а саме незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ.
Згодом у ЗМІ з'явилися деталі щодо незаконної депортації дітей. Зокрема про те, що колишній співробітник спецпідрозділу МВС України "Беркут" Валерій Астахов застосовував насильство до дітей і підлітків, яких російські окупанти незаконно депортували на анексований країною-агресором РФ півострів Крим.
У квітні 2023 року Україні вдалося повернути на батьківщину ще 31 дитину з числа депортованих Росією. Маленькі українці, що повернулися додому розповіли, що їх залякували кажучи, що "ніхто не знає, скільки Херсон ще буде українським".
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