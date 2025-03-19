В США могли знищити докази воєнних злочинів Путіна - Reuters

У Штатах могли бути видалені дані про депортованих до Росії українських дітей.

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Видалення даних про українських дітей може мати руйнівні наслідки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, УНІАН

Коротко:

У США видалили інформацію про 30 тисяч українських дітей, яких незаконно депортувала РФ

Адміністрацію Трампа закликають відновити програму з пошуку дітей

Видалена інформація містила докази російських воєнних злочинів

США припинили фінансування групи дослідників Єльського Університету, яка займалася пошуком та поверненням додому депортованих українських дітей, після чого зникли докази воєнних злочинів країни-агресорки Росії на 26 мільйонів доларів.

Як пише Reuters, про це йдеться у листі законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента. Зі сховища, де містилася зібрана дослідниками інформація, безповоротно видалили дані про 30 тисяч дітей з України.

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"Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення", - йдеться у листі.

Тепер же законодавці вважають, що інформація безповоротно зникла, тому закликають адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити програму з відстеження тисяч українських дітей. Також вони вважають, що проти винних у цьому мають застосувати санкції.

"Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у шредер, зокрема досьє на всіх дітей", - сказав один із співрозмовників.

Незаконна депортація українських дітей - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна за ймовірну причетність до військового злочину, а саме незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ.

Згодом у ЗМІ з'явилися деталі щодо незаконної депортації дітей. Зокрема про те, що колишній співробітник спецпідрозділу МВС України "Беркут" Валерій Астахов застосовував насильство до дітей і підлітків, яких російські окупанти незаконно депортували на анексований країною-агресором РФ півострів Крим.

У квітні 2023 року Україні вдалося повернути на батьківщину ще 31 дитину з числа депортованих Росією. Маленькі українці, що повернулися додому розповіли, що їх залякували кажучи, що "ніхто не знає, скільки Херсон ще буде українським".

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