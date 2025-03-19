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В РФ цинічно заявили про збиття своїх БпЛА: Зеленський рішуче відповів

Марія Николишин
19 березня 2025, 12:35
1789
Зеленський зауважив, що слова Путіна дуже розходяться з реальністю.
В РФ цинічно заявили про збиття своїх БпЛА: Зеленський рішуче відповів
Удари РФ по Україні / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ випустила по Україні 150 дронів після розмови Трампа з Путіним
  • В РФ заявили, що збили 7 своїх БпЛА після наказу Путіна зупинити удари

В Міноборони РФ заявили про збиття 7 своїх же БпЛА після наказу Путіна про "стоп" на удари. Там додали, що усі ці дрони летіли по енергооб'єктах у Миколаївській області.

"ППО Російської Федерації було наказано знешкодити безпілотні літальні апарати, шість із них було збито ЗРПК Панцир, один черговим винищувачем ВКС Росії", - йдеться в повідомленні.

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Там також звинуватили Україну в ударі по об'єкту енергетичної інфраструктури в Краснодарському краю.

Зеленський про "припинення" ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії заявив, що після розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним РФ випустила по Україні 150 дронів по об'єктах енергетики, транспорту, вражені 2 лікарні.

"Слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої ППО, потрібен тиск на Росію заради безпеки та порятунку життів людей", - наголосив президент.

Він також додав, якщо РФ перестане бити по наших об'єктах, ми точно перестанемо бити по об'єктах у РФ.

"Просто обіцянок Путіна замало, має бути контроль. Головним субʼєктом цього контролю мають бути США", - вважає Зеленський.

Керівник ЦПД відповів на заяву Міноборони РФ

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що будь-який новий удар по Україні означатиме, що росіяни атакують цивільних свідомо.

"Виходить, що після заяви Міноборони РФ про припинення атак по енергетичній інфраструктурі і згадка "українського ВПК", будь-яка нова атака по Україні означатиме, що вони атакують цивільних свідомо. Вважаю, дуже важливо це зафіксувати", - написав він.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, після розмови з російським диктатором Дональд Трамп заявляв, що домовився з Путіним про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі.

Однак, з вечора 18 березня російські окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні.

В Повітряних Силах повідомили, що у ніч на 19 березня країна-агресор Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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