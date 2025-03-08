"Блискавична" атака: росіяни пішли на штурм Сумської області

Ви дізнаєтеся:
- Окупанти намагалися прорватися в Сумській області
- Як ЗСУ відбили штурм ворога
Російські окупанти намагалися прорватися через кордон, але українські прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм у Сумській області.
Держприкордонслужба повідомляє, що група з трьох окупантів перетнула кордон і рушила до українських позицій, але атака закінчилася так само швидко, як і почалася.
"Ворог спробував прорватися через кордон - група з трьох окупантів перетнула кордон і рушила до українських позицій. Однак їхня атака закінчилася швидко: оператори БПЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" виявили ціль, а мінометники прикордонників влучно відпрацювали по ворогу", - йдеться в повідомленні під відео.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив, що на Покровському напрямку російські війська вже стикаються з серйозними проблемами. При цьому навіть на власній території, в Курській області, Росія веде контрнаступальну кампанію вкрай повільно - це триває майже сім місяців.
Раніше в Forbes писали про те, що українські війська контратакують на сході і просунулися на Торецькому напрямку в Донецькій області.
ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.
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