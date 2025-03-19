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"У нас немає ілюзій": у Трампа заявили, що ведуть жорсткі переговори з Путіним

Руслана Заклінська
19 березня 2025, 17:34оновлено 19 березня, 18:24
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США не довіряють словам Путіна беззастережно і дотримуються принципу "довіряй, але перевіряй".
'У нас немає ілюзій': у Трампа заявили, що ведуть жорсткі переговори з Путіним
У Трампа розуміють, що Путін - жорсткий гравець / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Волца:

  • Трамп не обговорював припинення військової допомоги Україні з Путіним
  • Лідери США та РФ обговорили припинення вогню та обмін полоненими
  • Вашингтон не має ілюзій щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп не обговорював під час телефонної розмови з лідером Росії Володимиром Путіним припинення військової допомоги Україні. Адміністрація США розуміє, що російський диктатор Путін є жорстким політиком. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, пише CNN.

За словами Волца, під час телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним обговорювався широкий спектр питань, пов’язаних із війною Росії проти України. Зокрема, лідери порушили теми припинення вогню та обміну полоненими між сторонами.

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Радник Трампа також відповів на запитання журналістів про те, чи був Путін чесним під час переговорів. Волц підкреслив, що у Вашингтоні не сприймають слова російського лідера беззастережно та дотримуються принципу "довіряй, але перевіряй".

"Ну, це не питання того, чи обов'язково ви вірите. Це довіра, але з перевіркою. Це жорсткі переговори. Путін - жорстка людина. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб покласти край убивствам", - наголосив він.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини тривали близько двох годин.

За словами Трампа, сторони змогли домовитися про негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Американський лідер назвав переговори "дуже хорошими та продуктивними".

Однак Кремль представив зовсім іншу версію переговорів. Путін заявив, що ключовою умовою припинення війни є повне згортання військової допомоги Україні з боку Заходу. Крім того, Москва висунула низку вимог та виступила за часткове перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці заяви. Він наголосив, що Київ підтримує ініціативу припинення атак на енергосистему. Водночас він заявив, що у разі порушення Росією домовленостей ЗСУ завдадуть ударів у відповідь по військових об’єктах РФ.

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Хто такий Майкл Волтц

Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу.

Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість.

Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

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