Ударів по енергетиці не буде: в ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом

Зеленський і Трамп обговорили часткове припинення вогню та удари по енергетичній інфраструктурі.

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Зеленський погодився припинити удари по енергетиці РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

Україна припинить завдавати удари по енергетичних об’єктах РФ

Зеленський обговорив припинення вогню з Трампом

Трамп і Зеленський домовилися працювати над розширенням перемир’я

Президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об’єктах РФ і обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело.

Як розповів співрозмовник видання, розмова між Зеленським і Трампом тривала понад годину або близько години. Одним із ключових питань, яке обговорили глави держав, було часткове припинення вогню, зокрема по енергетичних об’єктах.

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За словами інсайдера, ефективне припинення вогню можливе лише за умови, що обидві сторони дадуть на це згоду. Раніше президент Трамп і президент Росії Володимир Путін узгодили припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів, однак обстріли тривали.

У виданні зазначили, що президент Зеленський погодився не завдавати "поспішних ударів" по російських енергетичних об’єктах, що стало першим кроком до реалізації часткового припинення вогню.

Крім цього, Трамп і Зеленський погодилися працювати "над подальшим розширенням режиму припинення вогню". Ця тема вже піднімалася під час переговорів Трампа з Путіним напередодні.

Згідно з офіційною заявою Білого дому, обговорення ширшого припинення вогню має розпочатися негайно. Наразі залишається незрозумілим, чи готова Росія виконувати свою частину домовленостей, зважаючи на порушення заявленого перемир’я.

Переговори про припинення вогню - головне

Як повідомляв Главред, 18 березня Трамп з Путіним погодилися на негайне припинення ударів по енергетичних об’єктах. Президент США назвав переговори "дуже продуктивними". Незважаючи на домовленність, Росія продовжила удари по українських об’єктах.

Після розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним і угоди про 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру України президент Володимир Зеленський 19 березня провів телефонну розмову з Трампом.

Трамп у Truth Social повідомив, що розмова із Зеленським тривала годину та була присвячена узгодженню позицій України й Росії. Він заявив, що переговори йдуть "у правильному напрямку" та анонсував офіційну заяву Держдепу.

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