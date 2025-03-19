ЗСУ вибивають росіян: в ДПСУ повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

Окупанти намагаються розширити зону бойових дій у межах Сумської області.

https://glavred.net/front/vsu-vybivayut-rossiyan-v-gpsu-soobshchili-kak-izmenilas-situaciya-na-sumshchine-10648592.html Посилання скопійоване

ЗСУ вибивають малі штурмові групи РФ / Колаж: Главред, фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007977645893, facebook.com/zahidnuy.kordon

Що повідомив Демченко:

ЗСУ відбивають спроби окупантів прорватися на Сумщину

Ворог користується тактикою малих штурмових груп

Українські військові вибивають противника іноді ще на підступах до кордону

Окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорватися на територію Сумської області та закріпитися там. Однак українські захисники відбивають спроби штурмів противника.

Про це в етері телемарафону розповів речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, для штурму кордону із Сумською областю ворог обрав звичну для себе тактику малих штурмових груп.

відео дня

"Те, що найбільше турбує громадян, це ситуація у напрямку Новенького та Журавки у Сумській області, тому що за останній період ворог намагається там зробити якісь дії для того, щоб розширити зону активних бойових дій вже по території України й для цього він використовує такі малі штурмові групи, які намагаються зайти на нашу територію", - розповів Демченко.

В ДПСУ стверджують, що наразі у ворога немає успіху, Сили оборони України вибивають ворожі групи, при чому як і на території України, так і на підступах до кордону.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ОТУВ "Сіверськ" попереджали про те, що на північних рубежах України спостерігається активне пересування російських підрозділів, що раніше брали участь у бойових діях у Курській області. Чимала кількість ворожих сил наближається до кордону з Сумською областю.

Напередодні в ISW повідомили, що геолокаційні кадри від 16 та 17 березня свідчать про те, що ворожим військам РФ вдалося просунутися в межах населеного пункту Басівка, що на Сумщині.

Раніше також в РНБО заявили, що російські окупанти активізують свої дії в прикордонних районах Сумщини. Ворог накопичує сили для нового удару по області.

Більше новин:

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред