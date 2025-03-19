У Трампа назвали нову дату перемир'я в Україні: що буде із санкціями проти Росії

Спецпредставник Трампа зробив заяву про зустріч між російським диктатором Путіним та президентом США та спрогнозував нові терміни припинення вогню.

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У Трампа заговорили про послаблення санкцій проти Росії і назвали умову / Колаж Главред, фото: Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Про що сказав Віткофф:

Припинення вогню може відбутись за кілька тижнів

У разі припинення вогню передбачається послаблення санкції для Росії

Спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зробив нову заяву щодо припинення вогню в Україні і назвав чіткі терміни. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV, передає Clash Report.

Він зазначив, що вірить у добросовісність намірів і дій Путіна.

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"Я думаю, що ми можемо досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів", - сказав він.

Спецпосланець Трампа також наголосив на важливості для США у продовженні відносин з Росією.

Він також висловився щодо послаблення антиросійських санкцій, які були введені після початку війни Росії проти України

"Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні", - резюмував Віткофф.

Віткофф додав, що хустріч між президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Путіним, "ймовірно, відбудеться"

Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна здатна впливати на рішення адміністрації Дональда Трампа завдяки своїй чіткій позиції та ефективній взаємодії з американською громадськістю. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

США припинили фінансування дослідницької групи Єльського університету, яка займалася виявленням і поверненням депортованих українських дітей. Як повідомляє Reuters, унаслідок цього втрачено докази воєнних злочинів Росії на суму 26 мільйонів доларів. Зі сховища, де зберігалися дані досліджень, безповоротно зникла інформація про 30 тисяч українських дітей. Про це йдеться в листі групи демократів до держсекретаря США Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбудеться 19 березня.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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