У Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів у Джидді: про що говоритимуть

З боку США в переговорах візьмуть участь Марко Рубіо та Майк Волтц.

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Стів Віткофф анонсував переговори в Джидді 23 березня / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ermaka2022 ​ ​

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Мирні переговори продовжаться в Джидді 23 березня

Україна і РФ поки що не підтвердили зустріч із представниками США в Саудівській Аравії

У неділю, 23 березня, у місті Джидда триватимуть переговори щодо припинення вогню. З американської сторони до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Як розповів спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, основна тема зустрічі - деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.

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Відповідаючи на запитання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Віткофф сказав, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти".

"Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це", - сказав він.

"У нас, звісно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джидді, і ми проведемо хорошу розмову, щоб досягти позитивних результатів", - додав спеціальний посланник Трампа.

За його словами, запропоноване США 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру загалом".

Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори зі США 23 березня.

Дивіться відео - Віткофф анонсував новий раунд переговорів у Джидді:

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна. У рамках розмови, яка тривала понад 2 години, сторони домовилися розпочати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

Трамп повідомив, що домовився з Путіним про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Як вважає глава Білого дому, сторони готові рухатися в напрямку завершення російсько-української війни.

Путін погодився лише на часткове перемир'я на 30 днів, для повного миру він "зажадав" припинення військової допомоги та надання розвідувальних даних Україні. Крім того, Путін "наполягає" на припиненні Києвом мобілізації в армію і зупинки військової підготовки українців.

Спецпредставники Трампа на переговорах щодо миру в Україні / Інфографіка: Главред ​

Як заявив президент Зеленський, офіційний Київ підтримує ініціативу, спрямовану на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак якщо агресор Росія порушить своє зобов'язання, буде удар у відповідь.

Зазначимо, поки що взаємні атаки РФ і України тривають. Зокрема, в ніч на 19 березня окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений та пошкоджено будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні. Також постраждали інші регіони України.

Тим часом минулої ночі в РФ також прогриміли вибухи - на Кубані після атаки дронів горить нафтобаза.

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