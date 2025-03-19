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ППО, морські судна і вертоліт: бійці ГУР атакували десятки ворожих цілей у Криму

Анна Ярославська
19 березня 2025, 09:31оновлено 19 березня, 10:21
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Протиповітряна оборона окупантів виявилася безпорадною перед точними ударами бійців ГУР МО України.
Крим, ГУР МО
ГУР успішно займається демілітаризацією Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Які ворожі військові цілі знищено в Криму
  • Коли відбувалася атака ГУР

Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти російських окупантів у Криму. Зокрема, було уражено вертоліт, корабель Федір Урюпін, а також понад десять РЛС.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, дороговартісні системи протиповітряної оборони окупантів виявилися безпорадними перед точними ударами бійців ГУР МО України.

"На відео результати успішної демілітаризації півострова - уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС)", - зазначили в ГУР.

А саме:

  • 48Я6-К1 Підліт (2 шт);
  • 1Л125 Ніобій-СВ (2 шт);
  • 39Н6 Каста 2Е2 (3 шт);
  • 9С19 Імбир;
  • Небо-СВ;
  • С-300ВМ;
  • Небо-М;
  • 59Н6-Е Противник-ГЕ;
  • БРЛС Мис.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС СТ-68 і РЛС 39Н6 Каста 2Е2.

"А ще - три зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир Федір Урюпін та гелікоптер Мі-8 російських окупантів", - додали в розвідці.

Дивіться відео - У ГУР розповіли про знищені об'єкти окупантів у Криму:

Як писав Главред, у ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ. Об'єкт розташований на відстані близько 400 км від лінії фронту в Україні.

У ніч на 14 березня невідомі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Красонодарському краї РФ. В одному з резервуарів спалахнула масштабна пожежа. Крім того, дрони помітили в Підмосков'ї - місцеві жителі поскаржилися на вибухи.

Інші новини:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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