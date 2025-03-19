ППО, морські судна і вертоліт: бійці ГУР атакували десятки ворожих цілей у Криму

Протиповітряна оборона окупантів виявилася безпорадною перед точними ударами бійців ГУР МО України.

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ГУР успішно займається демілітаризацією Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Які ворожі військові цілі знищено в Криму

Коли відбувалася атака ГУР

Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти російських окупантів у Криму. Зокрема, було уражено вертоліт, корабель Федір Урюпін, а також понад десять РЛС.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, дороговартісні системи протиповітряної оборони окупантів виявилися безпорадними перед точними ударами бійців ГУР МО України.

"На відео результати успішної демілітаризації півострова - уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС)", - зазначили в ГУР.

А саме:

48Я6-К1 Підліт (2 шт);

1Л125 Ніобій-СВ (2 шт);

39Н6 Каста 2Е2 (3 шт);

9С19 Імбир;

Небо-СВ;

С-300ВМ;

Небо-М;

59Н6-Е Противник-ГЕ;

БРЛС Мис.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС СТ-68 і РЛС 39Н6 Каста 2Е2.

"А ще - три зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир Федір Урюпін та гелікоптер Мі-8 російських окупантів", - додали в розвідці.

Дивіться відео - У ГУР розповіли про знищені об'єкти окупантів у Криму:

Як писав Главред, у ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ. Об'єкт розташований на відстані близько 400 км від лінії фронту в Україні.

У ніч на 14 березня невідомі безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Красонодарському краї РФ. В одному з резервуарів спалахнула масштабна пожежа. Крім того, дрони помітили в Підмосков'ї - місцеві жителі поскаржилися на вибухи.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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