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Доля Криму і не тільки: Зеленський відповів, на що готова Україна заради миру

Даяна Швець
19 березня 2025, 12:34оновлено 19 березня, 13:04
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Президент України окреслив "червоні лінії" на переговорах.
Доля Криму і не тільки: Зеленський відповів, на що готова Україна заради миру
Зеленський прокоментував питання поступок РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, скрыншот ЛСР

Що сказав Зеленський:

  • На переговорах спершу постане питання припинення вогню, далі - територій
  • Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими

Представники адміністрації Трампа неодноразово заявляли про необхідність Україні піти на територіальні поступки Росії, щоб закінчити війну. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що території будуть одним із чутливих та складних питань у рамках мирних переговорів.

Відповідаючи на питання про визнання окупації Криму Росією, Зеленський заперечив таку можливість.

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"Для нас червоною лінією є визнання тимчасово окупованих територій російськими", - заявив президент під час спільного з президентом Фінляндії Александером Стуббом брифінгу 19 березня.

За словами президента, будь-які переговори - це дуже крихка можливість закінчити війну. Зеленський заявив про неготовність росіян до закінчення бойових дій.

"Що стосується територій, напевно, це буде одним із чутливих питань під час майбутніх перемовин. Перше - це ceasfire, навіть якщо для треба пройти якісь шляхи, як от тиша в небі, тиша на морі, але все рівно, дійде до тиші на всьому фронті далі. Далі піде питання територій. Ми на це не підемо" - Зеленський

Напередодні американські ЗМІ з посиланням на інсайдерів з адміністрації Штатів повідомили, що США розглядає можливість визнати український Крим територією Росії в рамках майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Начебто в Трампа обговорюють можливість того, щоб США закликали й ООН визнати Крим територією Росії.

Мирні переговори з Росією - що відомо

Як писав Главред, увечері 18 березня Трамп і Путін провели розмову, яка тривала понад 2 години. У ході переговорів США та РФ домовилися розпочати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

Варто вказати, що США мають два варіанти дій для завершення війни в Україні. Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що у них є "план А" і "план Б", але не уточнив їхніх деталей.

Білий дім висловлює надію на швидке припинення вогню. Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що вони дуже близькі до угоди про перемир'я між Росією та Україною, і що президент Трамп активно працює над цим.

Більше новин про плани США щодо України:

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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