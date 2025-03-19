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Київ готує список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати: що туди ввійде

Даяна Швець
19 березня 2025, 14:11
156
Україна хоче, щоб головним суб’єктом контролю були США.
Зеленский, НПЗ
Зеленський розкрив умови домовленостей з РФ / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот з відео Astra удару по НПЗ

Що сказав Зеленський:

  • Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати
  • Суб'єктом контролю за неприпустимістю ударів мають бути США

Партнерам підготують та передадуть список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких РФ має припинити завдавати ударів. У тому випадку, якщо Кремль перестане здійснювати атаки ці об’єкти, то Україна також не буде бити по енергетичній сфері країни-агресорки. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що необхідно, щоб видати наказ припинити удари по російській нафтовій енергетиці, Зеленський відповів, що одних слів недостатньо.

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"Точно запевнень і тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Чому? Тому ця війна зробила нас дуже практичними людьми. Приклад – учорашній удар після слів Путіна, що ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі не буде. Він сказав, що віддав наказ. І після цього було 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети "Іскандер". Удари були по залізниці, по підприємствах аграрної продукції, також уражено 21 цивільний будинок. Слів недостатньо", - заявив президент на спільній з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції в Гельсінкі у середу.

Київ готує список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати: що туди ввійде
НПЗ в РФ - інфографіка / Главред

Президент Зеленський ще раз підкреслив вимогу України, щоб у цьому питанні був контроль, і щоб головним суб’єктом цього контролю були США.

"І якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – він у нас є – список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів (цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам), і якщо рускі не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах", – підсумував Зеленський.

Припинення ударів РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 18 березня Трамп і Путін провели розмову, після якої домовились про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Президент США був задоволений результатами і назвав переговори "дуже хорошими" і "продуктивними".

Однак не пройшло і декількох годин після озвучення домовленостей, як РФ запустила по Україні ракети та 145 дронів. Через ворожу атаку постраждали 6 областей України, підтверджено збиття 72 ударних БпЛА.

Ба більше, в Міноборони РФ заявили про збиття 7 своїх же БпЛА після наказу Путіна про "стоп" на удари. Володимир Зеленський у відповідь на такі заяви підкреслив, що, якщо РФ перестане бити по наших об'єктах, ми точно перестанемо бити їхніх.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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