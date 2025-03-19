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Путін пригрозив Трампу: аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ

Руслана Заклінська
19 березня 2025, 16:39
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Путін відмовився від пропозиції США та висунув список нереалістичних вимог, зазначив Філіп П'ятов.
Путін пригрозив Трампу: аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ
Путін шантажує Трампа, вимагаючи припинити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп намагався переконати Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню, але натомість отримав список вимог
  • Єдина поступка Кремля – обіцянка не атакувати енергетичну інфраструктуру
  • Росія дала зрозуміти США що продовжить воювати, якщо Вашингтон не припинить підтримку України

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови намагався переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Однак замість конструктивного діалогу Путін висунув довгий список майже нездійсненних вимог. Про це розповів політичний оглядач BILD Філіп П'ятов.

Єдиною умовною поступкою Путіна стала його згода не атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом 30 днів, але лише за умови, що Київ також утримається від ударів по аналогічних російських об’єктах. Втім, П’ятов зазначає, що навіть це не є актом доброї волі Кремля.

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"Росія не в змозі захистити свої НПЗ і склади від атак українських БПЛА. Російські атаки на українські електростанції були болючими, але не такими ефективними, як хотілося б Кремлю, оскільки українці пережили всі три зими війни", - зазначив він.

Ще одна деталь, на яку звернув увагу П’ятов, – це значні розбіжності між заявами Трампа та Кремля щодо результатів переговорів.

"Ми домовилися про негайне припинення вогню по всіх об'єктах енергетики та інфраструктури", - заявив президент США.

Проте у заяві Кремля йшлося лише про енергетичну інфраструктуру.

"Чи це є лінгвістичним чи фактичним непорозумінням — неясно! Досі Росія щодня атакувала не лише енергетичні об'єкти, а й громадянську інфраструктуру (наприклад, лікарні, школи)", - зазначив П'ятов.

Ще одна розбіжність стосується перспектив повного припинення вогню. Трамп заявив, що сторони дійшли "загального розуміння", що працюватимуть над досягненням миру якомога швидше.

Однак у заяві РФ не міститься жодної згадки про "швидке" припинення бойових дій. Навпаки, Кремль поставив ультиматум: перемир’я можливе лише за умови, що Україна згорне мобілізацію та припинить отримувати західну зброю.

П’ятов також наголосив, що у російській заяві міститься погроза США.

"Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямі його розв'язання політико-дипломатичним шляхом мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву", - сказав оглядач.

Як наголосив П’ятов, Путін дав зрозуміти Трампу, що готовий до подальшої ескалації, якщо США не припинять підтримувати Україну.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним - головне

Як повідомляв Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова тривала близько двох годин, а головною темою стало припинення війни.

За словами Трампа, під час обговорення вдалося домовитися про негайне припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Він охарактеризував переговори як "дуже хороші та продуктивні".

Однак у Кремлі зробили зовсім інший акцент. Володимир Путін заявив, що ключовою умовою припинення війни є зупинка військової допомоги Україні з боку Заходу. Москва також висунула низку вимог і заявила про підтримку ідеї часткового перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви обох лідерів, підкресливши, що Київ підтримує припинення атак на енергосистему, але застеріг: у разі порушення домовленостей українські сили дадуть відповідь ударами по російських об’єктах.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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