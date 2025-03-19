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Переговори Трампа і Путіна: Горбач сказав, на які поступки Росії можуть піти США

Анна Ярославська
19 березня 2025, 12:11
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США не відкинули демілітаризацію України як свідомо неприйнятну умову для перемир'я.
Володимир Горбачов, Путін, Трамп
Володимир Горбач оцінив переговори Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

  • Поки незрозуміло, чи змогли домовитися Трамп і Путін
  • Європа не піде на ультиматум РФ, але США - можуть

Після переговорів президентів США та Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна - кожна зі сторін оприлюднила своє комюніке з описом змісту сказаного і почутого. Ці повідомлення подекуди не збігаються - вони не суперечать одне одному, але й не містять відповіді на головне питання: чи домовилися сторони про умови, які вони обговорювали. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Складається враження, що кожен говорить про своє, про те, що вважає за потрібне озвучити на даний момент, звертаючись, перш за все, до власної аудиторії. Немає нічого дивного в тому, що Володимир Путін знову повторив свої умови щодо безумовного припинення вогню. І це умови, які фактично передбачають демілітаризацію України: припинення постачання озброєнь, надання розвідувальної інформації, мобілізації в Україні тощо. Тобто те, що було озвучено ще до розмови з Трампом і навіть до зустрічі зі Стівом Віткоффом, знову відображено в російському повідомленні. Не сумніваюся, що ці вимоги також звучали і в розмові з Дональдом Трампом", - сказав він.

Водночас американська сторона жодним чином це не прокоментувала, з чого можна зробити висновок, що США взяли цю інформацію до відома і обговорюватимуть її з президентом Зеленським.

"Що тут характерно: цю умову не було відкинуто як свідомо неприйнятну, інакше американська сторона про це сказала б. Оскільки цього не сталося, можна припустити, що вони взяли її в роботу. І ця робота полягатиме в переговорах саме з Україною: у переконанні, поясненні або попередженні", - пояснив Горбач.

Щодо припинення постачання зброї, боєприпасів чи розвідувальної інформації, то ми вже бачили, як американська сторона може діяти в односторонньому порядку, навіть всупереч інтересам України.

"Це вже було, ми це бачили і відчували. Однак у путінському ультиматумі йдеться, ймовірно, не лише про постачання американської зброї чи розвідданих, а й узагалі про будь-яку іноземну допомогу Україні в цих сферах", - сказав експерт.

За словами Горбача, малоймовірно, що на ультиматум Путіна погодяться британці, французи чи інші європейці. Однак американці, на його думку, цілком можуть на це піти.

"Поки Дональд Трамп є президентом і головним переговірником, цілком у його стилі передбачати заздалегідь бажання Путіна і виконувати їх. Так само, як це сталося у випадку з членством України в НАТО", - резюмував Горбач.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Горбачем для Главреда:

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна. У рамках розмови, яка тривала понад 2 години, сторони домовилися розпочати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

23 березня в місті Джидда продовжаться переговори щодо припинення вогню. З американського боку до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Путін погодився лише на часткове перемир'я на 30 днів, для повного миру він "зажадав" припинення військової допомоги та надання розвідувальних даних Україні. Крім того, Путін "наполягає" на припиненні Києвом мобілізації в армію та зупинки військової підготовки українців.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що РФ навмисно затягує переговори, і попередили про новий маневр РФ на фронті.

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман також оцінив шанси на укладення перемир'я між Росією та Україною.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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