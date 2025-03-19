У РФ пролунали вибухи: на Кубані після атаки дронів горить нафтобаза

Роспабліки пишуть, що внаслідок атаки дронів зупинено роботу станції перевалки нафти Кавказька.

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Вночі був атакований НПЗ у Краснодарському краї / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Росії прогриміли вибухи

Атаковано НПЗ у місті Кропоткін

У Міноборони РФ "забули" згадати атаку на Краснодарський край

У ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ. Об'єкт розташований на відстані близько 400 км від лінії фронту в Україні.

Telegram-канал Mash писав, що на територію нафтобази впали уламки безпілотників і горіли нібито лише вони. Інші російські канали повідомляли про п'ять-шість вибухів і пожежу.

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Telegram-канал Astra повідомив із посиланням на Операційний штаб Краснодарського краю про "відбиття атаки безпілотників" у станиці Кавказькій (розташована під Кропоткіним) Кавказького району.

"Через падіння уламків сталася пожежа на розташованій поруч зі станицею нафтобазі. Площа загоряння - 20 квадратних метрів. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Пожежі присвоєно четвертий ранг складності, на місці працюють 105 осіб і 45 одиниць техніки, спеціальні та екстрені служби", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Евакуйовано 30 осіб чергової зміни.

Зазначимо, в районі станиці Кавказької розташована нафтоперекачувальна станція Кропоткінська Каспійського Трубопровідного Консорціуму, яка у зв'язку з атакою була виведена з ладу 17 лютого 2025 року.

Роспабліки пишуть, що внаслідок атаки дронів зупинено роботу станції перевалки нафти Кавказька на Кубані.

Як пишуть OSINT-аналітики, об'єкт у Кавказькому районі Краснодарського краю відіграє ключову роль у транспортуванні нафти. Його потужності дають змогу перевантажувати до 6 млн тонн сировини на рік, переміщаючи її залізничним транспортом у трубопровідну систему ЗАТ Каспійський трубопровідний консорціум (КТК).

Дрони вразили пункт перевалки нафти Кавказька в Краснодарському краї / t.me/exilenova_plus

До комплексу входять залізничний нафтовий термінал і трубопровід протяжністю 15,7 км, що з'єднує його з нафтоперекачувальною станцією Кропоткінська. Через цей об'єкт нафту постачають такі компанії, як Сургутнефтегаз, Газпром нафта, Юганськнафтогаз, ТНК, Роснефть і ЛУКойл.

Через цей об'єкт нафту постачають низка російських компаній / t.me/exilenova_plus

Подальше транспортування відбувається трубопроводами КТК до терміналу в Південній Озеріївці на узбережжі Чорного моря, звідки сировина відправляється на експорт морським шляхом.

Дивіться відео - У Мережі публікують кадри пожежі на НПЗ у Краснодарському краї:

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували про те, що сили ППО нібито "збили 57 українських БПЛА за ніч". 35 із них збито над Курською областю, 13 - над Орловською, сім - над акваторією Азовського моря і по одному - над Тульською та Брянською областями.

При цьому у зведенні Міноборони не згадується Краснодарський край, де після атаки безпілотників у станиці Кавказькій горить нафтобаза.

​НПЗ у Росії - карта / Главред

Атака дронів по НПЗ Росії

Як писав Главред, у ніч на 10 березня, піддався атаці безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Потужність цього НПЗ досягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ. Під час удару було зафіксовано щонайменше 5 вибухів у районі цілі.

Раніше стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

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