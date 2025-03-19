Час для амбітних рішень: 6 країн закликали прискорити вступ України до ЄС

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- Дипломати 6 країн закликали ЄС надати пропозиції вступу України в союз
- Вони вважають, що потрібно прискорити процес вступу України
- Також процес розширення ЄС повинен бути передбачуваним
Країни Європи закликають Європейський союз надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України. Про це повідомляє Politico.
У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".
"Підтверджуючи повну і беззастережну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", - йдеться у листі.
Крім того, зазначається, що процес розширення ЄС повинен бути передбачуваним й грунтуватись на власних перевагах, а двосторонні питання не повинні використовуватися для блокування прогресу.
Вступ України до ЄС - що відомо
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, нинішня ситуація не дає змоги країні стати членом ЄС, а такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.
Водночас, президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату — 1 січня 2030 року.
Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив, що 2025 рік має принести потрібні Україні результати у перемовинах про членство в Європейському Союзі.
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