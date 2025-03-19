Час для амбітних рішень: 6 країн закликали прискорити вступ України до ЄС

Деякі країни висловили відданість перспективі членства України в ЄС.

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Вступ України до ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

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Дипломати 6 країн закликали ЄС надати пропозиції вступу України в союз

Вони вважають, що потрібно прискорити процес вступу України

Також процес розширення ЄС повинен бути передбачуваним

Країни Європи закликають Європейський союз надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України. Про це повідомляє Politico.

У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

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"Підтверджуючи повну і беззастережну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", - йдеться у листі.

Крім того, зазначається, що процес розширення ЄС повинен бути передбачуваним й грунтуватись на власних перевагах, а двосторонні питання не повинні використовуватися для блокування прогресу.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, нинішня ситуація не дає змоги країні стати членом ЄС, а такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.

Водночас, президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату — 1 січня 2030 року.

Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив, що 2025 рік має принести потрібні Україні результати у перемовинах про членство в Європейському Союзі.

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