"Дає реальні результати": Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами

Війна перетворюється на постійні технологічні перегони, каже Вадим Сухаревський.

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Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Суспільне

Що сказав Сухаревський:

На кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним

Починається постійна технологічна гонка

Україна продовжує на кожну дію противника відповідати відповідними контрзаходами. Українські військові вже збивають ворожі "Шахеди" FPV-дронами. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє LIGA.net.

За словами Сухаревського, на кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним.

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Зокрема, він навів приклад відповіді на атаки російських дронів "Шахед". Командувач Сил безпілотних систем пояснив, що, коли Росія почала активно використовувати ці дрони, Україна швидко створила тисячі мобільних вогневих груп, які продемонстрували свою високу ефективність. Однак російські війська адаптували свою тактику, удосконалюючи дрони, змінюючи їхні висоти та способи застосування.

"Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "Шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонка", - наголосив він.

Він підкреслив, що війна перетворюється на постійні технологічні перегони, де кожна нова операція передбачає врахування численних розвідданих.

"Кожна наша операція - це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту", - зазначив Сухаревський.

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Як повідомляв Главред, українські волонтери завершують випробування нової ракети "Трембіта", здатної досягти Москви. Ракета має низьку вартість (15 тисяч доларів за одиницю) і високу мобільність, що дає змогу ефективно виснажувати ППО противника.

Також у грудні 2024 року в Україні розпочалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло" За три місяці виготовлено близько 100 одиниць. Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерціальне і GPS-наведення, а бойова частина важить близько 50 кг.

Американські військові розробляють для ЗСУ ракето-бомбу з головкою самонаведення Quicksink. Очікувана дальність застосування нової зброї складе 463 кілометри.

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FPV-дрон - що це таке FPV-дрон - вид безпілотних літальних апаратів, управління якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини або пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю в мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України і багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою і порівнюють їх застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до появи можливості нанесення високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, що застосовуються точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виробляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", мета якої - навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дає змогу пройти онлайн-навчання, вибрати вид дрона і передати його на випробування. Там же можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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