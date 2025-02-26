Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Дає реальні результати": Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами

Віталій Кірсанов
26 лютого 2025, 22:22
70
Війна перетворюється на постійні технологічні перегони, каже Вадим Сухаревський.
FPV-дрони
Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Суспільне

Що сказав Сухаревський:

  • На кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним
  • Починається постійна технологічна гонка

Україна продовжує на кожну дію противника відповідати відповідними контрзаходами. Українські військові вже збивають ворожі "Шахеди" FPV-дронами. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє LIGA.net.

За словами Сухаревського, на кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним.

відео дня

Зокрема, він навів приклад відповіді на атаки російських дронів "Шахед". Командувач Сил безпілотних систем пояснив, що, коли Росія почала активно використовувати ці дрони, Україна швидко створила тисячі мобільних вогневих груп, які продемонстрували свою високу ефективність. Однак російські війська адаптували свою тактику, удосконалюючи дрони, змінюючи їхні висоти та способи застосування.

"Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "Шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонка", - наголосив він.

Він підкреслив, що війна перетворюється на постійні технологічні перегони, де кожна нова операція передбачає врахування численних розвідданих.

"Кожна наша операція - це момент врахування різноманітних розвідданих: що стосується РЕБу, що стосується їхньої ППО, що стосується захищеності об'єктивної, пасивного захисту", - зазначив Сухаревський.

Новини України - вітчизняні розробки

Як повідомляв Главред, українські волонтери завершують випробування нової ракети "Трембіта", здатної досягти Москви. Ракета має низьку вартість (15 тисяч доларів за одиницю) і високу мобільність, що дає змогу ефективно виснажувати ППО противника.

Також у грудні 2024 року в Україні розпочалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло" За три місяці виготовлено близько 100 одиниць. Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерціальне і GPS-наведення, а бойова частина важить близько 50 кг.

Американські військові розробляють для ЗСУ ракето-бомбу з головкою самонаведення Quicksink. Очікувана дальність застосування нової зброї складе 463 кілометри.

Інші новини:

FPV-дрон - що це таке

FPV-дрон - вид безпілотних літальних апаратів, управління якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини або пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія.

Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю в мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу.

Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України і багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою і порівнюють їх застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до появи можливості нанесення високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, що застосовуються точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами.

І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони.

У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виробляють щонайменше три державні заводи.

У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", мета якої - навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дає змогу пройти онлайн-навчання, вибрати вид дрона і передати його на випробування. Там же можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні зброя дрони Вадим Сухаревський
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Спокійне життя не світить": Жорін із 3-ї ОШБр висловився про мирні переговори

"Спокійне життя не світить": Жорін із 3-ї ОШБр висловився про мирні переговори

23:11Україна
Візит Зеленського в США та угода щодо надр: головні новини України (дайджест)

Візит Зеленського в США та угода щодо надр: головні новини України (дайджест)

22:05Україна
Трамп відмовився давати гарантії безпеки Україні та переклав відповідальність на інших

Трамп відмовився давати гарантії безпеки Україні та переклав відповідальність на інших

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимоном

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимоном

"Радянська людина": стало відомо про справжню позицію Софії Ротару

"Радянська людина": стало відомо про справжню позицію Софії Ротару

Останні новини

23:20

Як запустити автомобіль з розрядженим акумулятором: дієві лайфхаки

23:11

"Спокійне життя не світить": Жорін із 3-ї ОШБр висловився про мирні переговори

22:37

Вілл Сміт пристрасно притулився до латиноамериканської співачкиВідео

22:22

"Дає реальні результати": Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами

22:05

Візит Зеленського в США та угода щодо надр: головні новини України (дайджест)

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
22:00

Український співак захопив своїм ставленням до дружини

22:00

Трамп відмовився давати гарантії безпеки Україні та переклав відповідальність на інших

21:49

Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

21:17

"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Реклама
21:06

Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

20:39

Уряд схвалив підписання угоди із США щодо надр і виділив 6 основних пунктів

20:35

Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії - ЗМІ

20:33

Виховав не одне покоління гравців: помер відомий український футбольний тренер

20:09

Українцям масово підвищать пенсії: на скільки зростуть виплати після індексації

20:08

Знаки зодіаку персонажів серіалу Форс-мажори: від Гарві до Рейчел

19:57

Було 39 років: померла зірка "Пліткарки" і "Баффі - винищувачка вампірів"

19:44

Популярні овочі в лютому подорожчали: які ціни в Україні

19:34

В Україну йде потепління, але повертаються опади: синоптики назвали дату негоди

19:20

Кількісний склад армії України: Зеленський видав важливу заяву

19:14

"Буде дуже велика угода": Трамп назвав дату приїзду Зеленського до США

Реклама
19:12

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

19:10

Гіркий присмак трьох років війниПогляд

19:09

Буде важка доля: що не можна робити жінкам 27 лютого, прикмети

18:59

"Він зі мною це не обговорював": перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади

18:48

Крутий лайфхак дає 100%-вий результат: як легко і просто заточити тупий пінцет

18:38

Як правильно вибрати авто з пробігом: поради для водіїв

18:37

Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

18:05

Нацбанк спростував чутки, що нібито давав згоду на продаж БТА банку

17:59

Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

17:57

Надя Дорофєєва зізналася, чому вважає Мішу Кацуріна найкращим

17:33

Гриби миттєво втрачають аромат і пружність: 4 помилки, які допускає більшість

17:33

Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

17:09

"Ми не жебраки": стали відомі фінальні деталі угоди про надра між Україною та США

16:51

Як порахувати індекс маси тіла: норма ІМТ і який сигнал небезпеки для здоров'я

16:50

Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні

16:43

Просив відправити в хоспіс: батько Фріске розкрив бридку правду про Шепелєва

16:39

"Буде більш серйозною і складною": Зеленський анонсував нову угоду зі США

16:32

У РФ великі проблеми на ключовому напрямку: ворог втрачає ініціативу на фронті

16:26

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

16:10

Популярна українська співачка розповіла про стосунки з дівчиною

Реклама
15:43

Полтавський ГЗК повернуть державі: Мінʼюст готує звернення до суду – ЗМІ

15:42

У Росії вибухнув найбільший нафтопереробний завод: у ГУР розкрили деталі операції

15:36

"Угода може мати великий успіх": Зеленський розкрив деталі угоди зі США

15:30

Загадка для найрозумніших: чим відрізняються дві дівчини

15:23

Остапчук показав моторошний приліт поруч із їхнім будинком

15:14

Зупинення боїв по лінії зіткнення: Лавров зробив цинічну заяву

14:53

Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди

14:50

Оригінальний сюрприз вразить наповал: що подарувати автомобілісту на день народження

14:31

Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

14:28

В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти