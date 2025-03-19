Бігли через кордон і вперше говорили з рідними: зворушливі кадри з обміну полоненими

Що відомо:
- Україна і РФ провели обмін полоненими
- В Україну повертаються 197 захисників
- Українські захисники вперше поговорили зі своїми рідними
Україна та РФ провела один з найбільших обмінів військовополоненими. 175 українських захисників повернулись в рамках обміну, ще 22 - поза межами обміну. В Мережі вже з'явились перші відео.
Українські захисники йшли через кордон пішки, а коли побачили наших людей, то буквально рвонули з місця й почали бігти. Вони брали в руки українські прапори, огорталися ними та цілували жовто-блакитний стяг.
Наші військові були настільки щасливі, що не могли стримати власних емоцій. Вони посміхалися, обіймалися та навіть плакали.
Дивіться відео з обміну військовополоненими:
Одразу після обміну чоловіки поговорили зі своїми рідними. Відтак вперше за майже 3 роки Анастасія почула голос свого татуся. Олександр Савов захищав Маріуполь. Він потрапив у полон 17 травня 2022 року. Дівчина побачила й почула тата і не змогла стримати своїх емоцій.
Дивіться відео з обміну військовополоненими:
А для військового Андрія обмін став найкращим подарунком. 18 березня був його день народження, каже дружина Скуйбіда Альона. Одне день народження Андрій святкував у Маріуполі, ще два наступних - у полоні. На щастя, четвертий день народження він святкуватиме у колі своїх рідних та побратимів вже на рідній землі.
Дивіться відео з обміну військовополоненими:
Ще один військовий ледь стримував свої емоції, коли телефонував матері. Він плакав, хоч і намагався цього не показувати. Йому було навіть важко вимовляти слова.
Дивіться відео з обміну військовополоненими:
Обмін полоненими - останні новини
Як повідомляв Главред, 19 березня Україна повернула 197 захисників. Додому вдалося повернути 175 українських захисників у рамках обміну і ще 22 людини завдяки іншим заходам. Серед військовополонених є тяжкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.
Серед звільнених із російського полону 166 рядових і сержантів, а також 9 офіцерів. Вони були взяті в полон на сході та півдні країни, у Маріуполі, Сумській та Харківській областях, а також у Курській області.
Варто зазначити, що 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.
"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - ідеться в заяві Кремля.
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.
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