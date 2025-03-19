РФ атакувала дронами Київщину та Сумщину: пошкоджено будинки та лікарню, є поранений

У Бучанському районі постраждав чоловік 60 років. Він отримав поранення обох нижніх кінцівок.

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Наслідки дронової атаки на Київщину та Сумщину / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, t.me/dsns_telegram

Коротко:

На Київщині постраждала людина, пошкоджено будинки

У Сумській області дрон упав на дах лікарні

З вечора 18 березня російські окупанти атакували Київську область дронами. Унаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки. На Сумщині безпілотник упав на дах лікарні.

Як повідомив у Telegram голова Київської ОВА Микола Калашник, у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі його госпіталізовано до місцевої лікарні. Потерпілому надається вся необхідна медична допомога.

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Крім того, у трьох населених пунктах цього району пошкоджено та частково зруйновано 9 приватних будинків. ліквідовано пожежі в трьох таунхаусах.

"Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі - пошкоджено приватний будинок", - написав Калашник.

Наслідки атаки на Сумську область

У ніч на 19 березня російські окупанти атакували Сумську область дронами. Ворожий безпілотник упав на дах лікарні, і це вже другий заклад охорони здоров'я, який постраждав за цю ніч.

"Сьогодні, 19 березня близько першої години ночі сталося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні", - йдеться в повідомленні Сумської ОДА.

Дрони атакували Сумщину / Фото: Суспільне Суми

Наслідки атаки дронів на Суми / Фото: Суспільне Суми

Наслідки атаки дронів на Суми / Фото: Суспільне Суми

За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі на місці падіння безпілотника працюють аварійно-рятувальні служби. Крім того, проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Зазначимо, 18 березня сталося падіння російського безпілотника на дах обласної клінічної лікарні. За попередніми даними, люди не постраждали. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Дивіться відео - Російські дрони пошкодили дві лікарні на Сумщині:

У ДСНС уточнили наслідки атаки РФ на Сумщину.

"Пізно ввечері 18 березня росія завдала удару по одному із медичних закладів Сум. Рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння. Проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян", - йдеться у повідомленні.

Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Реакція Зеленського

Нічну дронову атаку РФ на Україну прокоментував Зеленський.

"Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібно Росії. Близько 40 "шахедів" у нашому небі, працює ППО. На жаль, є влучання саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей", - написав президент у Telegram.

За словами Зеленського, нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру, нормальне життя українців.

"І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що потрібно й далі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", - додав президент.

Атака дронів РФ у ніч на 19 березня / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, розмова Трампа і Путіна відбулася ввечері 18 березня. У рамках розмови, яка тривала понад 2 години, сторони домовилися почати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

Трамп повідомив, що домовився з Путіним про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Як вважає глава Білого дому, сторони готові рухатися в напрямку завершення російсько-української війни.

Путін погодився лише на часткове перемир'я на 30 днів, для повного миру він "зажадав" припинення військової допомоги та надання розвідувальних даних Україні. Крім того, Путін "наполягає" на припиненні Києвом мобілізації в армію та зупинки військової підготовки українців.

Як заявив президент Зеленський, офіційний Київ підтримує ініціативу, спрямовану на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак якщо агресор Росія порушить своє зобов'язання, буде удар у відповідь.

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