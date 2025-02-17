Зеленський в ОАЕ та переговори США з Росією: головні новини України (дайджест)

Новини України 17 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 17 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, Mark Rutte/X, kremlin.ru, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи з гарантій безпеки для України, зокрема ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.

Як пише The Telegraph, Стармер зазначив, що "будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту і безпеки цієї країни".

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США і РФ обговорять завершення війни в Україні: де і коли відбудеться зустріч

У вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопоставлених чиновників США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

"Пояс фортець" України під загрозою: в ISW назвали нову ціль РФ на 2025 рік

Російські війська планують активізувати атаки на Костянтинівку в Донецькій області у 2025 році, щоб захопити "пояс фортець" України. Проте стійка оборона ЗСУ не дозволить Росії цього зробити у 2025-2026 роках. Про це йдеться у звіті ISW.

В Україні запровадили екстрені відключення: у яких областях не буде світла

У понеділок, 17 лютого, у низці регіонів України запровадили екстрені відключення. Зокрема, обмеження торкнулися Києва та області, а також Дніпропетровщини, Сумської та Кіровоградської областей.

Як повідомили в ДТЕК, за командою Укренерго в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області

У ніч на 17 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 відомо, що було збито 83 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 10 областях, а саме - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській.

Як повідомили в Повітряних силах, 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимуть

Якщо між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним буде досягнутий консенсус щодо замороження конфлікту, то в обмін на свою згоду на це країна-агресорка Росія може вимагати певних зобов’язань від України.

Частина висунутих Путіним умов, на які може погодитися Трамп, для України будуть критичними і катастрофічними. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Вони перемогли Гітлера і Наполеона": Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

Президент США Дональд Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін "хоче припинити війну" і відкинув припущення, що амбіції російського диктатора можуть простягатися за межі кордонів України. Про це пише The Hill.

"Україна повинна діяти за планом А": дипломат назвав терміни завершення війни

Спроба швидкого завершення війни з боку Дональда Трампа не призведе до встановлення сталого миру та укладення широкої угоди. Максимальний результат, якого може добитися американський президент такою спробою – це припинення вогню на певний час.

Тому після спроби швидко завершити війну Трамп може перейти до більш ґрунтовного аналізу ситуації й вироблення плану, в якому будуть прописані терміни, ресурси та зобов’язання. Таку думку висловив дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий в інтерв’ю Главреду.

РФ атакували близько 100 БпЛА: палає Ільський НПЗ, не працює НПС "Кропоткінська"

В ніч на 17 лютого в Краснодарському краї РФ сталася масштабна атака безпілотників. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, завод має річну потужність у 6,6 млн тонн нафти і спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів. Він відіграє важливу роль у забезпеченні військової техніки РФ паливом, особливо в південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч між Росією та представниками США. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, Кремль відправив на переговори з США голову МЗС Сергія Лаврова та радника з національної безпеки Юрія Юшакова, цитує РИА Новости.

Вдарить -19 градусів: синоптик назвала дату сильних морозів

Погода в Україні продовжує бути морозною. У ніч на вівторок, 18 лютого, в деяких областях температура повітря опуститься до -19 градусів.

Денна температура повітря відзначиться меншими мінусами – температура триматиметься на рівні -1…-6 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Ключове – хто швидше підготується": Чалий назвав рік початку нової агресії РФ

Завершення активної фази війни не означатиме довготривалий мир, адже Росія може використати паузу для переозброєння. Деякі аналітики прогнозують новий виток війни у 2029 році, коли може завершитися президентство Трампа. Про це в інтервʼю Главреду розповів дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий.

Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візиту

У понеділок, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. В Абу-Дабі лідери країн підписали економічну угоду та обговорили повернення українців з полону. Про це український президент повідомив у Telegram.

Трамп робить акцент на розмові з Путіним, а не з Зеленським: Чалий назвав 2 причини

Президент США Дональд Трамп робить акцент саме на розмові з російським диктатором Володимиром Путіним, а не з президентом України Володимиром Зеленським, як це робив Джо Байден. Ключова причина такого підходу в тому, що Байден і минула адміністрація розробили власну стратегію стабільного миру в Європі. Натомість Дональд Трамп орієнтується на досягнення припинення вогню (ceasefire).

Байден і Трамп мали різні цілі в цьому питанні. Трамп говорить: "Я готовий припинити війну, а далі це мають вирішувати Європа та Україна". Таку думку висловив дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий в інтерв’ю Главреду.

Зеленський відмовився визнавати підсумки переговорів РФ і США в Саудівській Аравії

Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією та Саудівською Аравією про припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Експерт назвав умову, завдяки якій Україна зможе повернути кордони 1991 року

Станом на сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним, але це не означає, що такий сценарій є абсолютно неможливим. Про це під час чату з Главредом розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він припускає, що Україна зможе вийти на свої кордони 1991 року, якщо відбудеться крах в Росії, зокрема падіння політичного керівництва і розпаду системи управління.

"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє "Interfax-Україна" з посиланням на відеоспілкування Зеленського з журналістами. Глава Української держави зазначив, що планує поїхати разом із Келлогом на фронт.

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Погода в Україні на цьому тижні буде ще аномально морозною. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрів в коментарі Главреду, Україну накриє мороз до -20 градусів.

"В Україні буде до -20 градусів в ніч на 18 лютого. Це в Луганській, Донецькій, Харківській областях та в Карпатах. Також по всій Україні слід очікувати морозну погоду, особливо в нічні години, але у східних та північно-східних буде найхолодніше. В нічні години буде до -13 -17 градусів морозу, вдень від -3 до -6. Мороз протримається до 24-25 лютого. Зараз останні прояви зими", - каже синоптик.

Щедрін додає, що найтепліше буде в західних та південних областях. Вдень від -3 до +2, в нічні години буде до -10.

Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

18 лютого 2025 року в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками США та Росії. Ця зустріч привертає значну увагу міжнародної спільноти, оскільки може вплинути на подальший розвиток глобальної безпекової ситуації, зокрема щодо війни в Україні. Хоча подробиці порядку денного залишаються обмеженими, ключовими питаннями, ймовірно, стануть перспективи врегулювання конфлікту, роль України в переговорах і подальші кроки сторін.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори між США та Росією.

Китай змінює позицію щодо закінчення війни в Україні: стали відомі нові деталі

Президент України Володимир Зеленський не виключив можливість участі Китаю в мирних переговорах, проте наголосив, що за столом переговорів повинні бути лише ті, хто готовий взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії. Про це він заявив 17 лютого під час спілкування з журналістами.

Переговори і кінець війни: у Туреччині анонсували неприємні рішення для України

Туреччина готова взяти на себе будь-яку роль у сприянні миру та відбудові України, проте в Анкарі не виключають необхідності ухвалення "неприємних рішень" щодо територіального питання. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю TRT World.

Він підкреслив, що Анкара прагне сприяти встановленню миру, однак першочерговим завданням є припинення бойових дій та створення дієвого, довгострокового мирного плану.

Наказали розстріляти: окупанти вкотре стратили українських полонених

Російські окупанти, ймовірно, знову розстріляли українських військовополонених, відповідне відео злочину шириться у соцмережах. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Він написав, що російські мілітарні канали публікують чергове відео зі злочином.

Пролунало 20 вибухів: ЗСУ влупили по ключовим оборонним підприємствам РФ

Українські захисники знищили ключові оборонні підприємства російських окупантів на Кубані. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Бійці ССО та СБУ вдарили дронами по Ільському нафтопереробному заводу, який розміщений за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території. Зазначається, що там пролунало 20 вибухів, там досі вирує пожежа.

Після переговорів в НАТО: Келлог розкрив нові деталі мирної угоди для України

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог зробив нову заяву щодо мирної угоди для закінчення війни в Україні. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, ніхто не буде нав'язувати Україні мирну угоду.

Виступаючи у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, він наголосив, що жодна мирна угода не буде нав’язана Україні та її президенту Володимиру Зеленському.

18 лютого будуть введені графіки вимкнення світла: коли діятимуть обмеження

В Україні у вівторок, 18 лютого, будуть діяти графіки вимкнення світла через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть введені у період з 6:00 до 9:00, а також з 16:00 до 19:00. Обмеження потужностей будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу. Відключення побутових споживачів поки не прогнозується.

Регіони накриє 20-градусний мороз: синоптики сказали, де буде найхолодніше

Погода в Україні 17 лютого буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні - І рівень небезпечності. Через ожеледицю може бути ускладнений рух транспорту.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні ще триматиметься морозна погода. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -19 градусів. Водночас опади малоймовірні.

Зеленський оголосив про умову України щодо Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для України та Європи. Без України станція працювати не зможе. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами він розповів про те, що атомна енергетика - реальні гарантії безпеки. Завдяки атомній енергетиці Україна вистояла всі складні зими.

Не угода з Росією: в Раді назвали головну умову для скасування воєнного стану

Досягнення домовленості між Україною та Росією про припинення вогню не означатиме автоматичного скасування воєнного стану. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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