Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

Зеленський висловив готовність розглянути питання окупованих територій у межах дипломатичної угоди, яка забезпечить вступ України до НАТО.

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Зеленський озвучив нові дані про втрати України у війні та зроби взаяву щодо кордонів України / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський:

Коли відбудуться переговори з Трампом

На які країни може напасти Росія після України

Чи буде Україна відмовлятись від тимчасово окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News зробив низку важливих заяв про майбутнє війни, позицію Заходу та можливі сценарії розвитку подій. Він попередив, що вже цього літа Росія може атакувати інші регіони Європи, а також висловив думку, що Дональд Трамп не зможе укласти мирну угоду з Путіним без участі України, хоча у нього є шанс змусити Кремль до переговорів.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

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Мирна угода "за спиною України"

Володимир Зеленський представив своє бачення припинення війни в Україні у співпраці з президентом Дональдом Трампом, наголосивши, що ніколи не погодиться на мирну угоду, укладену між США та Росією без участі України.

"Я ніколи не прийму жодних рішень між Сполученими Штатами та Росією щодо України, ніколи. Це війна в Україні, проти нас, і це наші людські втрати", - сказав Зеленський.

Які втрати України у війні

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив оновлені дані щодо втрат українських військових від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, загинули понад 46 тисяч захисників.

Він також зазначив, що десятки тисяч військовослужбовців вважаються зниклими безвісти або можуть перебувати в полоні. Крім того, кількість поранених становить 380 тисяч осіб.

Коли відбудуться переговори із Трампом

Один із найочікуваніших візитів Зеленського – його майбутня поїздка до США. Президент неодноразово заявляв про готовність відвідати Вашингтон, і ця тема обговорювалася під час його розмови з Трампом.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Лідери обговорили можливість зустрічі під час телефонної розмови, проте точна дата ще не визначена.

Передбачається, що зустріч Зеленського з Трампом може відбутися після візиту спецпредставника США Кіта Келлога до України. Українська та американська сторони вже працюють над її організацією.

Зеленський також наголосив, що насамперед має відбутися його зустріч із Трампом, а вже потім – переговори з росіянами.

Нові цілі для Росії та майбутнє НАТО

Обговорюючи можливість переговорів між Україною та Росією, він закликав європейських союзників також долучитися до процесу, застерігаючи від наслідків для НАТО у разі, якщо Росія не буде зупинена або якщо США вирішать дистанціюватися.

Зеленський, посилаючись на розвідувальні дані, які Україна передала партнерам, попередив про можливість масштабного російського вторгнення в інші регіони Європи вже цього літа, зокрема на тлі військових навчань російської армії в Білорусі.

"Знаючи, що йому не вдалося окупувати нас, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо - ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО", - сказав Зеленський.

Зеленський повторив своє звернення до віцепрезидента США Джей Ді Венса, з яким зустрівся у п’ятницю в Мюнхені, наголосивши, що вихід США з НАТО означатиме його знищення.

Він застеріг, що без військової відплати з боку США Росія може почати окупацію європейських територій, зокрема колишніх радянських республік. За його словами, країни Європи, які входять до НАТО, не мають достатнього військового потенціалу для самостійного захисту без підтримки США.

"Вони почнуть з тих країн ... маленьких країн, які були в СРСР, в Радянському Союзі. Але Європа не буде відповідати, тому що у них немає - вони почнуть захищатися. Кожна країна захищає себе", - сказав Зеленський

Хоча Зеленський не зміг спрогнозувати, які саме території може спробувати захопити Путін, він підкреслив, що така загроза завжди нависатиме над Європою.

Про план Трампа

Під час інтерв'ю український президент висловив подяку Дональду Трампу та іншим американським лідерам за підтримку України, проте зазначив, що жоден світовий лідер не зможе укласти мирну угоду з Путіним без участі Києва. Водночас він визнав, що Трамп викликає у Путіна страх, що потенційно може сприяти суттєвим мирним переговорам.

"[Путін – ред.] не хоче ніякого миру. Але я думаю, що він дійсно трохи боїться президента Трампа, і я думаю, що у президента є цей шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів", - сказав Зеленський

Зеленський закликав Трампа зберігати лояльність до України у своїх переговорах із Путіним та іншими російськими лідерами. В інтерв’ю він наголосив, що без американської військової допомоги Україні було б "дуже важко" вижити, а також висловив занепокоєння щодо рівня довіри у відносинах між Києвом і Вашингтоном на даний момент.

"Я дуже хотів, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не Росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як Росія, але я думаю, що стратегічно Україна важливіша для Сполучених Штатів, тому що ми дійсно партнери, союзники, і ми поділяємо спільні цінності", - сказав глава держави.

На питання, чи вірить він, що Трамп веде переговори добросовісно, Зеленський відповів, що сподівається і розраховує на це.

Які найвідоміші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

"Я довіряю президенту Трампу, тому що він президент Сполучених Штатів, тому що ваш народ, ваш народ проголосував за нього, і я поважаю їх вибір", - сказав Зеленський в іншому місці інтерв'ю.

Водночас він застеріг, що ніхто, зокрема й Трамп, не повинен довіряти словам Путіна. Зеленський закликав не вірити заявам Кремля про припинення вогню, нагадавши про власний досвід спроб досягти мирної угоди з Росією у 2019 році, яка зрештою зазнала краху.

Про переговори з Путіним

На питання, що б він сказав Путіну під час можливих мирних переговорів, український президент назвав російського лідера "вбивцею" і "терористом".

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог з терористом. Це діалог з убивцею. Я не маю такої сили, достатньої сили, щоб його виштовхати. Тому я змушений про це говорити. Значить, наші союзники можуть дати мені таку силу, щоб я міг його вигнати", - сказав Зеленський.

Які будуть кордони України після війни

Зеленський прокоментував нещодавні заяви Трампа та міністра оборони Піта Гегсета, зокрема твердження останнього про те, що повернення всіх окупованих територій Україні є "нереалістичним". Президент України наголосив, що законодавство країни не дозволяє визнавати контроль Росії над захопленими територіями.

"У судовому порядку ми не визнаємо ... нашу окуповану територію як територію Росії. Ми ніколи цього не зробимо", - сказав він.

Водночас він висловив готовність обговорювати можливість фактичної втрати цих територій у межах дипломатичної угоди, яка передбачала б вступ України до НАТО.

"Так, ми повинні повернути її дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом, це дуже зрозуміло", - сказав Зеленський, додавши, що пріоритетом є "звичайно, не втратити людей".

Зеленський зазначив, що в майбутньому Україна прагнутиме знайти "хороший, дипломатичний" спосіб повернення втрачених територій, проте наразі головний пріоритет – це люди.

"Ми точно зможемо повернути Крим дипломатичним шляхом", - резюмував Зеленський.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Наскільки важлива допомога США для України

Без військової та фінансової допомоги США Україні буде надзвичайно складно протистояти Росії. Володимир Зеленський наголосив, що в такій ситуації "шансів на виживання буде дуже мало".

Американська військова підтримка є критично важливою не лише зараз, коли Україна обороняється від російської агресії, а й у майбутньому – на випадок нової війни з боку Росії. Зеленський підкреслив, що навіть не розглядає сценарій, за якого Київ залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

"Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів – мало шансів вижити без підтримки США", – заявив Зеленський.

Президент України також зауважив, що російський диктатор Володимир Путін прагне не завершення війни, а вигідного для себе перемир'я. За його словами, Кремль намагається домогтися припинення вогню, щоб у майбутньому санкції проти Росії були скасовані, а її армія отримала час для перегрупування.

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – пояснив Зеленський.

Про перемогу у війні

Попри це, Зеленський заявив, що вірить у можливість перемоги України у військовому сенсі.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - сказав Зеленський.

Про рідкоземельні метали та угоду із США

Також він торкнувся питання потенційної угоди між Україною та США щодо рідкоземельних корисних копалин у Східній Європі.

"Ми подивилися, що імпортує Америка, які рідкоземельні елементи, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми взяли титан - це один з прикладів, титан - ми сказали, що ми маємо титан в Україні, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", - сказав Зеленський.

Що відомо про українські корисні копалини / Інфографіка: Главред

Адміністрація Трампа пропонувала США отримати 50% українських рідкоземельних ресурсів в обмін на військову допомогу, яка надходить з 2022 року. Однак Зеленський підкреслив, що будь-яка така угода має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

"Допоможіть нам захистити це, і ми заробимо на цьому гроші разом", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що без гарантій безпеки з боку США будь-яка економічна угода не матиме ефекту, адже все має бути справедливим.

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