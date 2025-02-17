'Ключове – хто швидше підготується': Чалий назвав рік початку нової агресії РФ

У перспективі Україна має шанси стати частиною ЄС і отримати безпекові гарантії, вважає дипломат Валерій Чалий.

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Чалий попередив про загрозу нової російської агресії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Чалого:

Росія може використати припинення вогню для відновлення сил

Аналітики прогнозують нову агресію РФ у 2029 році

Якщо Україна та Європа продемонструють силу й готовність до оборони, нової війни може не бути

Завершення активної фази війни не означатиме довготривалий мир, адже Росія може використати паузу для переозброєння. Деякі аналітики прогнозують новий виток війни у 2029 році, коли може завершитися президентство Трампа. Про це в інтервʼю Главреду розповів дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий.

"Я б не взявся оцінювати терміни. Деякі аналітики та розвідки інших країн називають 2029 рік як можливу дату нової російської агресії проти європейських країн. Мовляв, тоді завершиться і президентство Трампа, і ситуація в РФ може змінитися", - зазначив він.

На думку Чалого, Трам або піде на наступний термін, або може підтримати наступника зі свого оточення. Це може забезпечити сталість політики США, але ситуація в РФ залишатиметься невизначеною.

"Тому 2029 рік – це лише гіпотеза. Насправді все залежить від того, чи отримає Росія паузу, чи буде на неї знижений тиск. Якщо Москва зможе технологічно переозброїтися, то навіть двох років буде достатньо, щоб відновити сили для нових атак – як проти України, так і проти країн Європи. Це може бути війна, в якій США відійдуть на другий план, що вже траплялося в історії", - наголосив він.

Чалий вважає, що головним гарантом безпеки в світі залишаються США. Якщо вони зменшать військову присутність, це створить загрозу для Європи, у якої не має стратегічних бомбардувальників і значно менший ядерний потенціал, ніж у Росії.

"Ключове в цій ситуації – хто швидше підготується. Парадокс у тому, якщо Україна та Європа покажуть силу та готовність до оборони, то війни може і не бути. Якби така підготовка була ще до 2022 року, вторгнення могло б не відбутися або воно було б значно менш масштабним", - заявив експерт.

За його словами, Україну очікує тривалий період боротьби за безпеку, що впливатиме на соціально-економічний розвиток та залежність від зовнішньої допомоги. Однак у перспективі вона має всі шанси стати частиною ЄС і отримати безпекові гарантії – або в НАТО, або в окремому оборонному союзі з Великою Британією, Польщею та Балтією.

Чалий виділив три ключові гравці у питанні миру:

Україна – її Збройні сили, оборонна промисловість і політичне керівництво. Росія – агресор, який не відмовиться від спроб знищити Україну та підірвати європейську безпеку. США та Європа – саме їхні рішення визначатимуть, коли і як може бути встановлений мир.

Водночас дипломат стверджує, що ключовий фактор, який визначатиме шлях країни, - це сам український народ.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Чалого Главреду про перспективи мирних переговорів у 2025 році:

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня. Водночас у Європі налаштовані скептично і вважають, що реальне завершення війни може затягнутися до кінця року.

Адміністрація Трампа вже проінформувала європейських союзників про свої плани. Очікується, що цього тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори за участю США та Росії, на яких обговорять можливість врегулювання конфлікту.

За інформацією Axios, до кінця місяця Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. Вже 18 лютого там відбудеться зустріч високопосадовців США та Росії, де планується обговорення можливих домовленостей про припинення війни в Україні.

Трамп також підтвердив, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у переговорах.

Європейські чиновники сумніваються в реалістичності термінів, які висувають США, і розробляють альтернативний план допомоги Україні. Франція виступила з ініціативою зустрічі лідерів ЄС, на якій обговорюватимуть подальшу координацію військової підтримки Києву, а також можливу миротворчу місію.

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Хто такий Валерій Чалий Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019). Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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