Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ключове – хто швидше підготується": Чалий назвав рік початку нової агресії РФ

Руслана Заклінська
17 лютого 2025, 13:08
178
У перспективі Україна має шанси стати частиною ЄС і отримати безпекові гарантії, вважає дипломат Валерій Чалий.
'Ключове – хто швидше підготується': Чалий назвав рік початку нової агресії РФ
Чалий попередив про загрозу нової російської агресії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Чалого:

  • Росія може використати припинення вогню для відновлення сил
  • Аналітики прогнозують нову агресію РФ у 2029 році
  • Якщо Україна та Європа продемонструють силу й готовність до оборони, нової війни може не бути

Завершення активної фази війни не означатиме довготривалий мир, адже Росія може використати паузу для переозброєння. Деякі аналітики прогнозують новий виток війни у 2029 році, коли може завершитися президентство Трампа. Про це в інтервʼю Главреду розповів дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий.

"Я б не взявся оцінювати терміни. Деякі аналітики та розвідки інших країн називають 2029 рік як можливу дату нової російської агресії проти європейських країн. Мовляв, тоді завершиться і президентство Трампа, і ситуація в РФ може змінитися", - зазначив він.

На думку Чалого, Трам або піде на наступний термін, або може підтримати наступника зі свого оточення. Це може забезпечити сталість політики США, але ситуація в РФ залишатиметься невизначеною.

"Тому 2029 рік – це лише гіпотеза. Насправді все залежить від того, чи отримає Росія паузу, чи буде на неї знижений тиск. Якщо Москва зможе технологічно переозброїтися, то навіть двох років буде достатньо, щоб відновити сили для нових атак – як проти України, так і проти країн Європи. Це може бути війна, в якій США відійдуть на другий план, що вже траплялося в історії", - наголосив він.

Чалий вважає, що головним гарантом безпеки в світі залишаються США. Якщо вони зменшать військову присутність, це створить загрозу для Європи, у якої не має стратегічних бомбардувальників і значно менший ядерний потенціал, ніж у Росії.

"Ключове в цій ситуації – хто швидше підготується. Парадокс у тому, якщо Україна та Європа покажуть силу та готовність до оборони, то війни може і не бути. Якби така підготовка була ще до 2022 року, вторгнення могло б не відбутися або воно було б значно менш масштабним", - заявив експерт.

За його словами, Україну очікує тривалий період боротьби за безпеку, що впливатиме на соціально-економічний розвиток та залежність від зовнішньої допомоги. Однак у перспективі вона має всі шанси стати частиною ЄС і отримати безпекові гарантії – або в НАТО, або в окремому оборонному союзі з Великою Британією, Польщею та Балтією.

Чалий виділив три ключові гравці у питанні миру:

  1. Україна – її Збройні сили, оборонна промисловість і політичне керівництво.
  2. Росія – агресор, який не відмовиться від спроб знищити Україну та підірвати європейську безпеку.
  3. США та Європа – саме їхні рішення визначатимуть, коли і як може бути встановлений мир.

Водночас дипломат стверджує, що ключовий фактор, який визначатиме шлях країни, - це сам український народ.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Чалого Главреду про перспективи мирних переговорів у 2025 році:

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня. Водночас у Європі налаштовані скептично і вважають, що реальне завершення війни може затягнутися до кінця року.

Адміністрація Трампа вже проінформувала європейських союзників про свої плани. Очікується, що цього тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори за участю США та Росії, на яких обговорять можливість врегулювання конфлікту.

За інформацією Axios, до кінця місяця Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. Вже 18 лютого там відбудеться зустріч високопосадовців США та Росії, де планується обговорення можливих домовленостей про припинення війни в Україні.

Трамп також підтвердив, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у переговорах.

Європейські чиновники сумніваються в реалістичності термінів, які висувають США, і розробляють альтернативний план допомоги Україні. Франція виступила з ініціативою зустрічі лідерів ЄС, на якій обговорюватимуть подальшу координацію військової підтримки Києву, а також можливу миротворчу місію.

Читайте також:

Хто такий Валерій Чалий

Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).

Голова правління Українського кризового медіа-центру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Валерій Чалий війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візиту

Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візиту

13:32Україна
"Ключове – хто швидше підготується": Чалий назвав рік початку нової агресії РФ

"Ключове – хто швидше підготується": Чалий назвав рік початку нової агресії РФ

13:08Україна
У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

12:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

Останні новини

14:04

Поціловані удачею: 4 знаки зодіаку жінки, яким щастить від народження

13:32

Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візитуФотоВідео

13:21

В Україні змінилася вартість овочів і фруктів: нові ціни

13:13

"Клубок у горлі і сльози": Кароль розповіла про почуття до покійного чоловіка

13:08

"Ключове – хто швидше підготується": Чалий назвав рік початку нової агресії РФВідео

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - ЧалийТрамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий
13:04

Вдарить -19 градусів: синоптик назвала дату сильних морозів

12:58

У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

12:44

"Welcome to Ukraine": українська співачка чекає на Галкіна та Пугачову в Україні

12:27

"Я не в захваті": Чалий - про переговори Путіна і Трампа

Реклама
12:16

"Доларопад" на тлі переговорів про мир: що буде далі та чи варто купувати валюту

12:15

Де захований ведмедик: лише геній знайде його за 5 секунд

12:14

Серйозна втрата для ворога: у Воронежі знищено два дороговартісні комплекси РЕБ

11:39

РФ атакували близько 100 БпЛА: палає Ільський НПЗ, не працює НПС "Кропоткінська"Відео

11:28

"Україна повинна діяти за планом А": дипломат назвав терміни завершення війниВідео

11:19

Названо найхолодніший день: якою буде погода в Україні до кінця лютого

11:12

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - занепокоєння, Свиням - конфлікти

11:05

"Вони перемогли Гітлера і Наполеона": Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

10:37

"На любителя": нова ведуча шоу "Я люблю Україну" висловилася про Ксенію Мішину

10:32

Україна отримає зброю з США навіть після зупинки допомоги: що вигадав Трамп

10:18

Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимутьВідео

Реклама
10:01

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири областіФото

09:22

Гороскоп на завтра 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

09:10

Олена Зеленська здивувала своїм образом під час візиту в ОАЕ - деталі

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

09:00

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниВідео

08:49

В Україні запровадили екстрені відключення: у яких областях не буде світла

08:34

Трамп не вірить, що Росія нападатиме на НАТО

08:27

"Пояс фортець" України під загрозою: в ISW назвали нову ціль РФ на 2025 рік

08:11

Наталя Могилевська зізналася, чому не показує свого чоловіка - деталі

08:06

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

07:38

США і РФ обговорять завершення війни в Україні: де і коли відбудеться зустріч

07:15

Де 3 відмінності між малюнками: за 25 секунд їх помітять лише гостроокі генії

06:59

Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод

06:04

Захід чекає смерті Путіна, але що, якщо він переживе Захід?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

04:30

Як уникнути запотівання вікон в авто: водіям розповіли про геніальний лайфхак

04:07

За лічені секунди і без хімії: як швидко позбутись неприємного запаху із взуттяВідео

02:30

17 лютого: церковне свято, прикмети, кому моляться про зниклих безвісти

02:00

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

01:33

"Головна битва – не за бюлетені": нардепи зізналися, коли відбудуться вибори

Реклама
00:19

"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

16 лютого, неділя
23:03

Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

22:47

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

22:13

Візуальний тест на IQ: знайдіть помилку на картинці з вежею за 5 секунд

21:22

У Парижі обговорять вступ України до НАТО в разі порушення РФ перемир'я - ЗМІ

21:13

"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

20:30

Як правильно посадити огірок на розсаду: урожай буде вже в червні

20:28

"Не можна знати напевно": Зеленський назвав втрати ЗСУ і кількість поранених військових

20:13

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

20:03

У життя увірветься низка невдач: що категорично не можна робити 17 лютого

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти