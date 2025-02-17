Трамп робить акцент на розмові з Путіним, а не з Зеленським: Чалий назвав 2 причини

Основні тези Чалого:
- Трамп робить акцент саме на розмові з Путіним, а не з Зеленським, з двох причин
- Трамп говорить: "Я готовий припинити війну, а далі це мають вирішувати Європа та Україна"
- Ця позиція для нас вразлива, адже припинити вогонь – це не досягти сталого миру
Президент США Дональд Трамп робить акцент саме на розмові з російським диктатором Володимиром Путіним, а не з президентом України Володимиром Зеленським, як це робив Джо Байден. Ключова причина такого підходу в тому, що Байден і минула адміністрація розробили власну стратегію стабільного миру в Європі. Натомість Дональд Трамп орієнтується на досягнення припинення вогню (ceasefire).
Байден і Трамп мали різні цілі в цьому питанні. Трамп говорить: "Я готовий припинити війну, а далі це мають вирішувати Європа та Україна". Таку думку висловив дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий в інтерв’ю Главреду.
За словами дипломата, ця позиція для нас вразлива, тому що припинити вогонь – це не досягти сталого миру. Це, можливо, могло б стати першим кроком, однак Чалий зазначає, що має сумніви в цьому.
"Друга причина – Трамп завжди залишав можливість переговорів безпосередньо з російським очільником. На відміну від нього, Джо Байден чітко оцінив Путіна як воєнного злочинця. А Трамп, навпаки, сигналізує, що ситуацію можна повернути до business as usual. Він натякає: "Ми можемо обговорювати питання стратегічних ядерних озброєнь, можемо повернутися назад, але припиніть безглузде кровопролиття". Це його підхід, щоб залучити Путіна до переговорів", – сказав Чалий.
Дипломат наголосив, що потрібно повернути ситуацію до моменту, коли перед будь-якими переговорами між США і Росією на найвищому рівні повинні відбутися консультації між країнами, які до останнього моменту були в одному човні. Україна, США, ЄС, НАТО та інші країни діяли спільно, і це не просто підтримка України – це національні інтереси самих Сполучених Штатів, наголосив Чалий.
"З розвитком ситуації, ймовірно, зростатиме роль Конгресу та інших гравців у США. І тоді це вже не буде сприйматися наче сніжний ком, який летить згори, на який ми не встигаємо зреагувати", – підсумував він.
Дивіться відео інтервʼю Валерія Чалого Главреду про перспективи мирних переговорів у 2025 році:
Зустріч Трампа і Путіна – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії – у Reuters дізналися терміни і головну мету. Зустріч відбудеться найближчими днями.
Також раніше повідомлялося, що Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні – Bloomberg розкрив дату перемир'я. Європейські чиновники занепокоєні, що Зеленського можуть змусити піти на невигідну угоду.
Нагадаємо, Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між США та РФ, сказав Трамп.
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Хто такий Валерій Чалий
Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019).
Голова правління Українського кризового медіа-центру.
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