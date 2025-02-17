'Я підтверджую': Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним "дуже скоро".

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Зеленський братиме участь у переговорах щодо війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

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Трамп може зустрітися з Путіним у лютому

Зеленський візьме участь у переговорах між США та РФ

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між США та РФ. Про це Трамп заявив у коментарі Fox News.

"Так, я підтверджую: він (Володимир Зеленський - Главред) буде залучений", - відповів глава США на запитання журналістів, чи братиме президент України участь у переговорах.

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За словами Трампа, він "дуже скоро" може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Також президент США стверджує, що російський диктатор "хоче якнайшвидше завершити війну".

За даними Newsweek, президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця, щоб обговорити припинення війни РФ проти України. Офіційні представники США та Росії наступного тижня обговорять деталі переговорів та узгодять формат зустрічі лідерів.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори у Саудівській Аравії - останні новини

Як повідомляв Главред, найближчими днями у Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками США та Росії щодо можливого завершення війни в Україні. Одним із ключових питань може стати організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський підтвердив візити до Туреччини та Саудівської Аравії, але наголосив, що жодних переговорів із росіянами не планується.

Водночас українська делегація вже перебуває в Саудівській Аравії. Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила про презентацію інвестиційних проєктів на суму 500 млн доларів.

Ввечері 17 лютого Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до ОАЕ. Тим часом делегація США вирушила до Саудівської Аравії.

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Що таке Newsweek? Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

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