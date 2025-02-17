Експерт назвав умову, завдяки якій Україна зможе повернути кордони 1991 року

Падіння російського режиму зіграє на руку Україні.

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Експерт сказав, чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, 127 окрема бригада Сил територіальної оборони

Ключові тези:

На сьогоднішній день відновлення кордонів України 1991 року є малоймовірним

Водночас внутрішні заворушення в РФ допоможуть Україні відновити свої кордони 1991 року

Станом на сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є нереалістичним, але це не означає, що такий сценарій є абсолютно неможливим. Про це під час чату з Главредом розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він припускає, що Україна зможе вийти на свої кордони 1991 року, якщо відбудеться крах в Росії, зокрема падіння політичного керівництва і розпаду системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії в 1917 році. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх – саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, що перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, аби там розв'язувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - заявив Горбач.

Він наголосив, що через внутрішні кризи та розпад країни-агресора РФ, Україна зможе відновити контроль над усією своєю територією, а можливо, навіть розширити її в деяких регіонах.

Чи є в України шанси повернути кордони 1991 року - дивіться відео:

Плани щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на спеціального представника США з питань України та РФ Кіта Келлога, країна-окупант Росія в рамках завершення війни проти України має піти на територіальні поступки. Також Кремлю, ймовірно, потрібно буде відмовитися від використання своїх збройних сил у майбутньому або ж зменшити кількість особового складу.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна юридично не визнає окуповані території російськими і ніколи цього не зробить. Водночас Київ може відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО і переговорами поверне втрачені землі.

Тим часом дипломат Роман Безсмертний вважає, що поступки у вигляді обміну українських територій для врегулювання російсько-української війни призведуть до ще більшої агресії й не тільки проти України, а і європейських країн.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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