Росія може почати нову війну: названо ймовірні терміни продовження агресії РФ

За певних обставин РФ може почати нову агресію, не виключив Олександр Морозов.

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Олександр Морозов зробив прогноз щодо нової війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/amoro59

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До нової війни всі будуть готуватися

За певних обставин РФ може почати нову агресію

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов прокоментував імовірність того, що країна-агресор РФ може почати нову війну після ймовірного досягнення перемир'я в Україні.

"У всякому разі, до неї, безсумнівно, всі готуватимуться", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт говорить про те, що нова війна не є неминучою, однак за певних обставин РФ може почати нову агресію.

"Можливо, вона (війна, - ред.) не є неминучою, але цілком очевидно, що якщо ця війна, яку Росія розв'язала проти України, закінчиться не реальним миром, а якоюсь проміжною формою, то, звісно, всі готуватимуться до війни далі", - не виключив він.

Водночас співрозмовник також не виключив, що нова агресія РФ може початися через 5-7 років після досягнення перемир'я в Україні.

"І зрозуміло, що чим далі ви готуєтеся до війни, тим більша вірогідність того, що вона і станеться", - додав Морозов.

Раніше держсекретар США зробив заяву про завершення війни. Україна відкинута на 100 років назад, вважає Марко Рубіо. За його словами, по відношенню до українців вчинили "нечесно".

Нагадаємо, раніше в США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні. Штати нечесно змусили людей повірити, що Україна зможе не просто перемогти, а й знищити Росію.

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп сказав, що робота над миром в Україні вже йде. На думку американського глави держави, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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