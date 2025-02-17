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У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

Маріна Фурман
17 лютого 2025, 12:58
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Зустріч посадовців США та РФ у Саудівській Аравії відбудеться завтра.
Песков, Лавров, Ушаков
Лавров та Ушаков вилітають на переговори у Саудівську Аравію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Посольство РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Хто буде представляти РФ на переговорах із посадовцями США у Саудівській Аравії
  • Про що говоритимуть сторони на зустрічі

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч між Росією та представниками США. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, Кремль відправив на переговори з США голову МЗС Сергія Лаврова та радника з національної безпеки Юрія Юшакова, цитує РИА Новости.

Прессекретар Путіна зазначив, що першочерговим завданням буде обговорення потенційного відновлення усього комплексу російсько-американських відносин.

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Також сторони будуть говорити про врегулювання війни в Україні та підготовку до саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.

"Саудівська Аравія була обрана місцем переговорів, тому що вона влаштовує і російську, і американську сторону", - сказав Пєсков.

Переговори у Саудівській Аравії - останні новини

Як писав Главред, лідер США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у переговорах між США та РФ.

Згодом у ЗМІ повідомили, що вже у вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопоставлених чиновників США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні. До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

Тим часом українська урядова делегація вже перебуває в Саудівській Аравії, де готує візит президента України Володимира Зеленського. Крім того, Україна презентувала ряд економічних проєктів та приватизаційних можливостей на півмільярда доларів.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Саудівська Аравия Дмитро Пєсков Сергій Лавров
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