У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

Ви дізнаєтеся:
- Хто буде представляти РФ на переговорах із посадовцями США у Саудівській Аравії
- Про що говоритимуть сторони на зустрічі
У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч між Росією та представниками США. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, Кремль відправив на переговори з США голову МЗС Сергія Лаврова та радника з національної безпеки Юрія Юшакова, цитує РИА Новости.
Прессекретар Путіна зазначив, що першочерговим завданням буде обговорення потенційного відновлення усього комплексу російсько-американських відносин.
Також сторони будуть говорити про врегулювання війни в Україні та підготовку до саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.
"Саудівська Аравія була обрана місцем переговорів, тому що вона влаштовує і російську, і американську сторону", - сказав Пєсков.
Переговори у Саудівській Аравії - останні новини
Як писав Главред, лідер США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у переговорах між США та РФ.
Згодом у ЗМІ повідомили, що вже у вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопоставлених чиновників США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні. До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.
Тим часом українська урядова делегація вже перебуває в Саудівській Аравії, де готує візит президента України Володимира Зеленського. Крім того, Україна презентувала ряд економічних проєктів та приватизаційних можливостей на півмільярда доларів.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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