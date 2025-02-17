Не угода з Росією: в Раді назвали головну умову для скасування воєнного стану

Скасування воєнного стану в Україні можливе лише за умови існування гарантій довготривалого миру та ще ряду факторів, зазначив Веніславський.

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Коли можуть скасувати воєнний стан в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Веніславський:

Угода між Україною та РФ не призведе до припинення воєнного стану в Україні

Воєнний стан скасують лише після зникнення загроз для України

Досягнення домовленості між Україною та Росією про припинення вогню не означатиме автоматичного скасування воєнного стану. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, воєнний стан може бути скасований лише після зникнення загроз, передбачених відповідним законом. Тимчасове припинення вогню не усуває причин, через які його було запроваджено, адже Росія не відвела свої війська з окупованих територій і не прибрала засоби ураження, здатні завдавати ударів по Україні.

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"З огляду на психічний стан Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.), я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований ", – каже Веніславський.

Дивіться відео про те, коли скасують воєнний стан в Україні:

Фото: скріншот

Народний депутат вважає, що можливе скасування воєнного стану залежить від низки факторів, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних переговорів.

Водночас Федір Веніславський зазначив, що наразі неможливо спрогнозувати конкретні терміни, оскільки це залежить від перебігу переговорів і досягнутих домовленостей між сторонами.

"Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає", – говорить він.

Воєнний стан в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року. Відповідні законопроєкти були опубліковані на сайті Верховної Ради 5 лютого. Це вже п'ятнадцяте продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Народний депутат від "Слуги народу" та член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що проведення виборів можливе лише після завершення воєнного стану за певних умов.

Водночас президент Зеленський заявив, що тимчасове призупинення воєнного стану для організації виборів призведе до втрати боєздатності української армії.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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