РФ атакували близько 100 БпЛА: палає Ільський НПЗ, не працює НПС 'Кропоткінська'

Ключові об'єкти нафтової інфраструктури РФ виведено з ладу.

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В РФ атаковано нафтову інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо про атаку в РФ:

Росію масовано атакували БпЛА

На Ільському нафтопереробному заводі виникла пожежа внаслідок удару

Виведено з ладу нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська"

В ніч на 17 лютого в Краснодарському краї РФ сталася масштабна атака безпілотників. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, завод має річну потужність у 6,6 млн тонн нафти і спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів. Він відіграє важливу роль у забезпеченні військової техніки РФ паливом, особливо в південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

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"Росія продовжує отримувати удари по НПЗ. За терор українців буде розплата", - написав глава ОП Андрій Єрмак, коментуючи пожежу на Ільському НПЗ.

За даними російських джерел, один із дронів влучив безпосередньо в територію заводу, спричинивши масштабну пожежу. Очевидці повідомляли про потужний вибух і густий дим, що піднявся над підприємством.

Також уламки БпЛА впали на житлові будинки в селищі Ільському, що розташоване поблизу заводу. За попередніми даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва пошкоджено 12 житлових будинків – переважно вибиті вікна. Одна жінка отримала поранення, їй надали першу медичну допомогу.

Дивіться відео пожежі на Ільському НПЗ:

Пожежа на Ільському НПЗ / Фото: скріншот

Виведено з ладу НПС "Кропоткінська"

Крім того, атака дронів зупиниола роботу найбільшої нафтоперекачувальної станції Росії — НПС "Кропоткінська". За офіційними даними КТК, станція зазнала удару щонайменше сімома дронами, спорядженими вибухівкою та металевими вражаючими елементами.

"Виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї, яка є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану", - зазначив Коваленко.

КТК підтвердив, що після атаки "Кропоткінська" станція виведена з експлуатації, а транспортування нафти здійснюється в обмеженому режимі. На місце події відправлена група технічних спеціалістів для оцінки збитків і визначення термінів відновлення роботи об'єкта.

Російське Міноборони заявило про масовану атаку, стверджуючи, що вночі нібито було збито 90 БПЛА. За їхньою версією, 38 дронів збили над Азовським морем, 24 — у Краснодарському краї, 15 — над окупованим Кримом, решта — у Курській, Ростовській, Брянській та Бєлгородській областях.

Атаки БпЛА в РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого в російські міста Енгельс і Саратов атакували дрони. В Енгельсі зафіксували щонайменше 11 вибухів поблизу аеродрому. У Саратові після вибухів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти".

Також у ніч на 13 лютого в російському Липецьку та області пролунали вибухи, місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Губернатор Ігор Артамонов оголосив режим повітряної тривоги, а згодом – загрозу БПЛА для Липецька, Єльця, Грязей та навколишніх районів.

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 лютого в Смоленську було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС" (Смоленський автоагрегатний завод). За даними речника УДА Сергія Братчука, підприємство спеціалізується на металообробці та ремонті.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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