'Вони перемогли Гітлера і Наполеона': Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

Трамп також зазначив, що президент України Володимир Зеленський "теж хоче покласти цьому край".

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Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Що сказав Трамп:

У РФ "велика, потужна військова машина"

Путін хоче зупинитися

Президент США Дональд Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін "хоче припинити війну" і відкинув припущення, що амбіції російського диктатора можуть простягатися за межі кордонів України. Про це пише The Hill.

"Я думаю, він хоче припинити війну. Я це розумію. Ми говорили довго і наполегливо. Стів Віткофф був із ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, він хоче припинити війну", - сказав Трамп журналістам, коли його запитали, чого, на його думку, хоче Путін. відео дня

Він заявив, що "у них велика, потужна військова машина".

"Ви розумієте це. І вони перемогли Гітлера, і вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони воюють уже давно. Вони робили це раніше... але я думаю, він хотів би припинити війну", - зазначив американський лідер.

На запитання про територіальні амбіції Путіна - і про те, чи думає він, що президент РФ хоче всю територію України - Трамп сказав, що поставив те саме запитання Путіну.

"Я думаю, він хоче зупинитися. Це було моє запитання до нього. Тому що, якщо він продовжить, це буде великою проблемою для нас, і це викличе велику проблему в мене, тому що ви просто не можете цього допустити", - зазначив він.

Трамп також зазначив, що президент України Володимир Зеленський "теж хоче покласти цьому край".

Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня 20 квітня, проте в Європі вважають, що мирну угоду вдасться укласти не раніше кінця року. Адміністрація Трампа вже заявила європейським союзникам про свої плани, а цього тижня в Саудівській Аравії очікуються переговори за участю США та Росії.

Незважаючи на це, європейські чиновники сумніваються в реалістичності таких термінів і готують власну стратегію допомоги Україні. Франція ініціює зустріч лідерів Європи для координації військової підтримки та обговорення можливої миротворчої місії.

Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця для обговорення припинення війни. За даними видання Axios, 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопоставлених чиновників США і Росії щодо можливої угоди про припинення війни в Україні.

Крім цього, Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський також буде залучений до переговорів.

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