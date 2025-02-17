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"Пояс фортець" України під загрозою: в ISW назвали нову ціль РФ на 2025 рік

Руслана Заклінська
17 лютого 2025, 08:27
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Ставка Кремля на виснаження України не гарантує прориву, а багаторічна війна виснажить саму Росію, зазначили в ISW.
'Пояс фортець' України під загрозою: в ISW назвали нову ціль РФ на 2025 рік
РФ хоче захопити "пояс фортець" України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Командування РФ обрало Костянтинівку однією з головних цілей на 2025 рік
  • Росіяни планують захопити "пояс фортець" України
  • Просування РФ малоймовірне через брак ресурсів і потужну оборону ЗСУ

Російські війська планують активізувати атаки на Костянтинівку в Донецькій області у 2025 році, щоб захопити "пояс фортець" України. Проте стійка оборона ЗСУ не дозволить Росії цього зробити у 2025-2026 роках. Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики стверджують, що російське військове командування продовжує нарощувати сили на ключових напрямках у Донецькій області, що свідчить про довгострокові наміри посилити тиск на українську оборону. За останніми даними, окупаційні війська передислокували додаткові підрозділи на Торецький та Покровський напрямки, що може свідчити про підготовку до наступу на Костянтинівку – один із ключових опорних пунктів української оборони в регіоні.

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За даними Інституту вивчення війни, російське командування визначило Костянтинівку як ключову точку для наступу у 2025 році. Проте цей напрямок є частиною "фортечного поясу", до якого входять також Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка. Окупанти безуспішно намагаються прорвати його вже кілька років.

"Пояс фортець" України — це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст (Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка), яка становить кістяк оборони України в Донецькій області, Росія давно прагне захопити ці міста", - зазначили в ISW.

Наразі російські війська знаходяться:

  • 22 км на південь від Костянтинівки (поблизу Воздвиженки);
  • 11 км від міста зі сторони Торецька;
  • 25-30 км від Слов’янська та 9 км від північно-східної околиці Костянтинівки.

Чи зможе Росія дійти до Костянтинівки

Аналітики ISW прогнозують, що навіть за сприятливих для РФ умов окупанти зможуть досягти південних околиць Костянтинівки не раніше травня 2025 року. Проте ця перспектива малоймовірна через потужну оборону ЗСУ.

Для подальшого просування на Слов’янськ росіянам доведеться спершу захопити Лиман і Сіверськ, що потребуватиме місяців боїв. Однак навіть за такого сценарію "фортечний пояс" залишиться неприступним.

За оцінками ISW, у російської армії вже відчутні проблеми з втратами в живій силі та техніці. Масштабна кампанія на Донбасі потребуватиме ресурсів, яких Кремль не має у достатній кількості.

Російське командування продовжує робити ставку на виснаження України, але навіть перевага у живій силі не гарантує прориву через укріплені оборонні позиції ЗСУ. Аналітики підкреслюють, що Росія навряд чи зможе досягти успіху у своїх планах навіть у 2026 році.

"Малоймовірно, що російські військові зможуть витримати багаторічну та багатоосову кампанію проти українського фортечного поясу разом із іншими наступальними операціями в Україні", - йдеться у звіті.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв Главред, Сили оборони України вибили російських загарбників із села Піщане поблизу Покровська. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що окупанти зазнали значних втрат та будуть змушені шукати інші напрямки тиску.

Також російська механізована колона з чотирьох одиниць техніки штурмувала село Новосілка на Донеччині, повідомляє DeepState. Окупанти висадили десант у тил українських підрозділів.

Крім цього, Сили оборони України знищили російську бронеколону, яка атакувала під радянськими прапорами біля села Нікольське в Курській області, повідомила 47-ма ОМБр. Росіяни кинули в наступ понад 10 танків, роту піхоти та морпіхів 155-ї бригади.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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