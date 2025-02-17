Зеленський відмовився визнавати підсумки переговорів РФ і США в Саудівській Аравії

Президент України прилетить до Саудівської Аравії в день переговорів Росії та США.

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Україна не знала про переговори в Саудівській Аравії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Що сказав Зеленський:

Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії

США мають право на двосторонній трек

Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією та Саудівською Аравією про припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

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"Україна не буде приймати. Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо в них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон - під час війни говорити з агресором", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українська делегація здійснить "офіційний візит" до Саудівської Аравії, і що такий статус не отримується за добу.

"Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не виходить за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але цей має статус офіційного. Готувалися відповідні документи тощо. Тому це не має жодного зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю в його високоповажності Мухаммеда (наслідного принца Саудівської Аравії - ред.), коли буду в Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", - сказав Зеленський.

Тим часом, як нагадує Sky News, Зеленський планує полетіти до Саудівської Аравії у вівторок ввечері, 18 лютого, коли відбуватимуться переговори США та Росії щодо завершення війни. Утім, український лідер не має наміру зустрічатися з російськими чиновниками.

За даними видання, Зеленський може прибути до Саудівської Аравії ввечері 18 лютого. Це відбувається в той момент, коли дипломати США і Росії готуються провести переговори щодо України в Ер-Ріяді. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо очолюватимуть делегації.

"Вважається, що поїздка Зеленського була запланована ще до анонсу американсько-російських переговорів", - зазначає видання.

Також невідомо, чи зустрінеться Зеленський із кимось із делегації США.

Візит Зеленського в ОАЕ і переговори в Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, увечері 16 лютого президент України разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до ОАЕ. Основні теми візиту - звільнення українських військовополонених, економічне партнерство та гуманітарна допомога.

Як повідомляв Главред, найближчими днями в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками США і Росії щодо можливого припинення війни в Україні. Одним із ключових питань може стати організація саміту за участю Трампа, Путіна і Зеленського.

Володимир Зеленський підтвердив візити до Туреччини та Саудівської Аравії. Водночас він наголосив, що переговорів із російськими представниками не передбачено. Однак українська урядова делегація вже працює в Саудівській Аравії.

За даними Axios, уже 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та Росії, де планується обговорення можливих домовленостей про припинення війни в Україні. Трамп також підтвердив, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у переговорах.

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