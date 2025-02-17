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Зеленський відмовився визнавати підсумки переговорів РФ і США в Саудівській Аравії

Віталій Кірсанов
17 лютого 2025, 15:02
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Президент України прилетить до Саудівської Аравії в день переговорів Росії та США.
Зеленський
Україна не знала про переговори в Саудівській Аравії / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Що сказав Зеленський:

  • Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії
  • США мають право на двосторонній трек

Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією та Саудівською Аравією про припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

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"Україна не буде приймати. Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо в них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон - під час війни говорити з агресором", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українська делегація здійснить "офіційний візит" до Саудівської Аравії, і що такий статус не отримується за добу.

"Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не виходить за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але цей має статус офіційного. Готувалися відповідні документи тощо. Тому це не має жодного зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю в його високоповажності Мухаммеда (наслідного принца Саудівської Аравії - ред.), коли буду в Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", - сказав Зеленський.

Тим часом, як нагадує Sky News, Зеленський планує полетіти до Саудівської Аравії у вівторок ввечері, 18 лютого, коли відбуватимуться переговори США та Росії щодо завершення війни. Утім, український лідер не має наміру зустрічатися з російськими чиновниками.

За даними видання, Зеленський може прибути до Саудівської Аравії ввечері 18 лютого. Це відбувається в той момент, коли дипломати США і Росії готуються провести переговори щодо України в Ер-Ріяді. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо очолюватимуть делегації.

"Вважається, що поїздка Зеленського була запланована ще до анонсу американсько-російських переговорів", - зазначає видання.

Також невідомо, чи зустрінеться Зеленський із кимось із делегації США.

Візит Зеленського в ОАЕ і переговори в Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, увечері 16 лютого президент України разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до ОАЕ. Основні теми візиту - звільнення українських військовополонених, економічне партнерство та гуманітарна допомога.

Як повідомляв Главред, найближчими днями в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками США і Росії щодо можливого припинення війни в Україні. Одним із ключових питань може стати організація саміту за участю Трампа, Путіна і Зеленського.

Володимир Зеленський підтвердив візити до Туреччини та Саудівської Аравії. Водночас він наголосив, що переговорів із російськими представниками не передбачено. Однак українська урядова делегація вже працює в Саудівській Аравії.

За даними Axios, уже 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та Росії, де планується обговорення можливих домовленостей про припинення війни в Україні. Трамп також підтвердив, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у переговорах.

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Однак ідеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського і примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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