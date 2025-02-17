"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

Зеленський хоче, щоб Келлог особисто відвідав фронт – вони можуть поїхати туди разом.

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Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Коротко:

Зеленський заявив, що Келлог приїде в Україну 20 лютого

Келлог разом із Зеленським поїдуть на фронт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє "Interfax-Україна" з посиланням на відеоспілкування Зеленського з журналістами. Глава Української держави зазначив, що планує поїхати разом із Келлогом на фронт.

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"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", – зазначив Зеленський.

Він сказав, що хоче, аби Келлог особисто відвідав фронт і поспілкувався з українськими військовими.

За словами Зеленського, він разом із Келлогом вирушить до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і до командувачів кількох бригад. Також він припустив, що представник Трампа може зустрітися з представниками Міноборони України та з українськими розвідниками.

Президент України зазначив, що дуже важливо показати Сполученим Штатам, яка зараз реальна ситуація у нашій державі, а також донести, яке значення мають гарантії безпеки.

"Я думаю, що після його повернення в США ми вже розумітимемо, коли відбудеться моя зустріч із президентом Трампом", – наголосив Зеленський.

Заяви Келлога щодо України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа не виключили "втрати територій" Україною за результатами переговорів. Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

Також повідомлялося, що у США висунули вимогу, що Зеленський і Путін мають провести прямі переговори. За словами Келлога, Путіну доведеться забути про свою відмовку про те, що Зеленський "нелегітимний".

Нагадаємо, у Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України. Союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки, підкреслив Кіт Келлог.

Повідомлялося, що Келлог відвідає Україну, Німеччину та Бельгію. Спеціальний представник президента США з питань РФ і України Кіт Келлог із 13 до 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме мету американського лідера Дональда Трампа про припинення війни Росії проти України та забезпечення "миру силою".

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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