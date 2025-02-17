Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

Альона Вороніна
17 лютого 2025, 15:32
86
Зеленський хоче, щоб Келлог особисто відвідав фронт – вони можуть поїхати туди разом.
Зеленский, Келлог
Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Коротко:

  • Зеленський заявив, що Келлог приїде в Україну 20 лютого
  • Келлог разом із Зеленським поїдуть на фронт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє "Interfax-Україна" з посиланням на відеоспілкування Зеленського з журналістами. Глава Української держави зазначив, що планує поїхати разом із Келлогом на фронт.

відео дня

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", – зазначив Зеленський.

Він сказав, що хоче, аби Келлог особисто відвідав фронт і поспілкувався з українськими військовими.

За словами Зеленського, він разом із Келлогом вирушить до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і до командувачів кількох бригад. Також він припустив, що представник Трампа може зустрітися з представниками Міноборони України та з українськими розвідниками.

Президент України зазначив, що дуже важливо показати Сполученим Штатам, яка зараз реальна ситуація у нашій державі, а також донести, яке значення мають гарантії безпеки.

"Я думаю, що після його повернення в США ми вже розумітимемо, коли відбудеться моя зустріч із президентом Трампом", – наголосив Зеленський.

Заяви Келлога щодо України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа не виключили "втрати територій" Україною за результатами переговорів. Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

Також повідомлялося, що у США висунули вимогу, що Зеленський і Путін мають провести прямі переговори. За словами Келлога, Путіну доведеться забути про свою відмовку про те, що Зеленський "нелегітимний".

Нагадаємо, у Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України. Союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки, підкреслив Кіт Келлог.

Повідомлялося, що Келлог відвідає Україну, Німеччину та Бельгію. Спеціальний представник президента США з питань РФ і України Кіт Келлог із 13 до 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме мету американського лідера Дональда Трампа про припинення війни Росії проти України та забезпечення "миру силою".

Читайте також:

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Кіт Келлог
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

16:27Світ
Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

15:35Синоптик
"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

15:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

Гороскоп на завтра 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

Гороскоп на завтра 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

Останні новини

16:53

"Я божеволію": чоловік розповів, як перемога в лотереї зруйнувала його життя

16:44

Чи вийдуть США з НАТО: ЗМІ дізналися, що США можуть вивести війська з країн Балтії

16:32

Чому не варто викидати листя полуниці: дієтолог ошелешив поясненням

16:27

Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

16:18

Чому не варто викидати коробки з-під цукерок: садівник розкрив геніальний секрет

На ЧАЕС виявити три осередки тління: у МВС зізналися, чи є викид радіаціїНа ЧАЕС виявити три осередки тління: у МВС зізналися, чи є викид радіації
15:59

"Ми не країна сировини": Зеленський зробив заяву про угоду з США про мінерали

15:35

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

15:32

"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

15:23

Донька Костянтина Меладзе вперше показала красунчика-бойфренда

Реклама
15:07

Експерт назвав умову, завдяки якій Україна зможе повернути кордони 1991 року

15:02

Зеленський відмовився визнавати підсумки переговорів РФ і США в Саудівській Аравії

14:55

Трамп робить акцент на розмові з Путіним, а не з Зеленським: Чалий назвав 2 причиниВідео

14:21

У Трампа пропонують відправити в Україну миротворців із Бразилії та Китаю - ЗМІ

14:17

Після звільнення Піщаного: у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті

14:04

Поціловані удачею: 4 знаки зодіаку жінки, яким щастить від народження

13:32

Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візитуФотоВідео

13:21

В Україні змінилася вартість овочів і фруктів: нові ціни

13:13

"Клубок у горлі і сльози": Кароль розповіла про почуття до покійного чоловіка

13:08

"Ключове – хто швидше підготується": Чалий назвав рік початку нової агресії РФВідео

13:04

Вдарить -19 градусів: синоптик назвала дату сильних морозів

Реклама
12:58

У Кремлі сказали, хто представлятиме РФ на переговорах в Саудівській Аравії

12:44

"Welcome to Ukraine": українська співачка чекає на Галкіна та Пугачову в Україні

12:27

"Я не в захваті": Чалий - про переговори Путіна і Трампа

12:16

"Доларопад" на тлі переговорів про мир: що буде далі та чи варто купувати валюту

12:15

Де захований ведмедик: лише геній знайде його за 5 секунд

12:14

Серйозна втрата для ворога: у Воронежі знищено два дороговартісні комплекси РЕБ

11:39

РФ атакували близько 100 БпЛА: палає Ільський НПЗ, не працює НПС "Кропоткінська"Відео

11:28

"Україна повинна діяти за планом А": дипломат назвав терміни завершення війниВідео

11:19

Названо найхолодніший день: якою буде погода в Україні до кінця лютого

11:12

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - занепокоєння, Свиням - конфлікти

11:05

"Вони перемогли Гітлера і Наполеона": Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

10:37

"На любителя": нова ведуча шоу "Я люблю Україну" висловилася про Ксенію Мішину

10:32

Україна отримає зброю з США навіть після зупинки допомоги: що вигадав Трамп

10:18

Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимутьВідео

10:01

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири областіФото

09:22

Гороскоп на завтра 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

09:10

Олена Зеленська здивувала своїм образом під час візиту в ОАЕ - деталі

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

09:00

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниВідео

08:49

В Україні запровадили екстрені відключення: у яких областях не буде світла

Реклама
08:34

Трамп не вірить, що Росія нападатиме на НАТО

08:27

"Пояс фортець" України під загрозою: в ISW назвали нову ціль РФ на 2025 рік

08:11

Наталя Могилевська зізналася, чому не показує свого чоловіка - деталі

08:06

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

07:38

США і РФ обговорять завершення війни в Україні: де і коли відбудеться зустріч

07:15

Де 3 відмінності між малюнками: за 25 секунд їх помітять лише гостроокі генії

06:59

Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод

06:04

Захід чекає смерті Путіна, але що, якщо він переживе Захід?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

04:30

Як уникнути запотівання вікон в авто: водіям розповіли про геніальний лайфхак

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти