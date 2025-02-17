Наказали ростріляти: окупанти вкотре стратили українських полонених

Дмитро Лубінець відреагував на черговий злочин армії Росії.

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Росіяни знову стратили полонених військових ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

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Ворог, ймовірно, розстріляв українських воїнів, яких взяв в полон

Відповідне відео поширюють російські медіа

На злочин окупаційної армії відреагував Лубінець

Російські окупанти, ймовірно, знову розстріляли українських військовополонених, відповідне відео злочину шириться у соцмережах. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Він написав, що російські мілітарні канали публікують чергове відео зі злочином.

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"На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", - додав Лубінець.

Він наголосив, що такі дії ворога порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Омбудсман України негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Лубінець підкреслив, що організації повинні тиснути на російську сторону, аби країна-агресор РФ відчула наслідки своїх злочинів і не чинила їх надалі.

Страта українських військовополонених - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти вкотре розстріляли українських військовополонених на фронті. Розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Згодом у 110 ОМБр написали, що злочин було скоєно на Времівському напрямку. Пресофіцер 110 бригади підкреслив, що командири російської армії віддають наказ на розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на злочин та заявив, що поінформує про цей інцидент Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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