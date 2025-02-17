Після переговорів в НАТО: Келлог розкрив нові деталі мирної угоди для України

Остаточне рішення щодо закінчення війни в Україні не може бути нав'язаним, наголосив Кіт Келлог.

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Келлог розкрив нові деталі щодо мирної угоди для України / Колаж Главред, фото: Mark Rutte/X

Про що сказав Келлог:

Ніхто не буде нав'язувати Зеленському мирну угоду

Візит спецпредставника Трампа до України перебуває на стадії узгодження

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог зробив нову заяву щодо мирної угоди для закінчення війни в Україні. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, ніхто не буде нав'язувати Україні мирну угоду.

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Виступаючи у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, він наголосив, що жодна мирна угода не буде нав’язана Україні та її президенту Володимиру Зеленському.

За його словами, це питання вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

"Він і народ України ухвалять це рішення", - сказав Келлог.

За його словами, США готові вислухати всі "дискусійні питання" від учасників, зазначивши, що їхня роль полягає в наданні гарантій безпеки для України.

Він також зазначив, що його візит до України ще перебуває на стадії узгодження, і він планує зустрітися з Володимиром Зеленським.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками переговорів із Кітом Келлогом зазначив, що спецпредставник Трампа із питань України та Росії консультувався з членами НАТО щодо спільної роботи над забезпеченням справедливого і тривалого миру в Україні.

"Ми маємо багато чого зробити і будемо тісно співпрацювати задля припинення війни і забезпечення довготривалої безпеки для усіх нас", - резюмував Рютте у своєму дописі в X.

Заяви Кіта Келлога щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в рамках Мюнхенської конференції з безпеки наголосив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін має провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Келлог зазначив, що очільник Кремля повинен забути про свою відмовку про нібито нелегітимність українського президента.

Згодом він наголосив, що головним фактором перемоги у війні, перш за все, є зупинка бойових дій.

Він також вказував на те, що результати переговорів із союзниками питання закінчення війни в Україні будуть додаткового обговорюватись із президентом США Дональдом Трампом.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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