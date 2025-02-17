Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візиту

Президент України обговорив з президентом ОАЕ повернення українців з російського полону.

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Україна та ОАЕ підписали економічну угоду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Зеленський обговорив із президентом ОАЕ повернення українців з полону

Підписано угоду, що лібералізує доступ українських товарів до ринку ОАЕ

Олена Зеленська займалася питаннями реабілітації та допомоги українцям

У понеділок, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. В Абу-Дабі лідери країн підписали економічну угоду та обговорили повернення українців з полону. Про це український президент повідомив у Telegram.

За його словами, в Абу-Дабі відбулася змістовна розмова з президентом ОАЕ. Зеленський обговорив Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном повернення українців із російського полону. За посередництва цієї країни відбулося вже 12 обмінів.

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"Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - зазначив президент України.

Також у присутності президентів віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко і державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA).

Документ максимально лібералізує доступ українських товарів на ринок ОАЕ. Він охоплює послуги, інвестиції та цифрову торгівлю. Україна вперше уклала таку угоду з однією з країн Затоки.

"Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАE", - наголосив Зеленський.

Крім цього, в ОАЕ перша леді України Олена Зеленська провела активну роботу, зосередившись на гуманітарних питаннях: реабілітації, підтримці прийомних родин і допомозі українцям.

"Дякуємо за співпрацю, яка рятує життя й допомагає нашим державам ставати міцнішими", - додав Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Зеленського з президентом ОАЕ:

Зустріч Зеленського з президентом ОАЕ / Фото: скріншот

Візит Зеленського до ОАЕ і переговори в Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, ввечері 16 лютого президент України разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до ОАЕ. Основні теми візиту – звільнення українських військовополонених, економічне партнерство та гуманітарна допомога.

Як повідомляв Главред, у найближчі дні в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками США та Росії щодо можливого припинення війни в Україні. Одним із ключових питань може стати організація саміту за участю Трампа, Путіна та Зеленського.

Володимир Зеленський підтвердив візити до Туреччини та Саудівської Аравії. Водночас він наголосив, що переговорів із російськими представниками не передбачено. Проте українська урядова делегація вже працює в Саудівській Аравії.

За даними Axios, вже 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та Росії, де планується обговорення можливих домовленостей про припинення війни в Україні. Трамп також підтвердив, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у переговорах.

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