Переговори і кінець війни: у Туреччині анонсували неприємні рішення для України

Україні доведеться приймати неприємні рішення щодо територіальних питань за підсумками закінчення війни, зазначив голова турецького МЗС.

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У Туреччині анонсували неприємні рішення для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Коротко:

Туреччина буде сприяти досягненню миру в Україні

В Анкарі анонсували "складні рішення" щодо територіальних питань

Туреччина готова взяти на себе будь-яку роль у сприянні миру та відбудові України, проте в Анкарі не виключають необхідності ухвалення "неприємних рішень" щодо територіального питання. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю TRT World.

Він підкреслив, що Анкара прагне сприяти встановленню миру, однак першочерговим завданням є припинення бойових дій та створення дієвого, довгострокового мирного плану.

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Фідан зазначив, що нині триває робота над мирною ініціативою, в якій беруть участь адміністрація США, європейські країни та Туреччина. Основний виклик полягає у поєднанні нагальної потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними питаннями.

Водночас міністр зауважив, що Україні, ймовірно, доведеться ухвалити складні рішення щодо територіальних питань, оскільки кожна сторона у переговорах має власні пріоритети, інтереси та занепокоєння.

"В ідеальному світі ми хотіли би бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз іде війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення. Це те, що намагаються вирішити зараз: що можуть утримати, що залишити, що відкласти. Думаю, що це деякі з пріоритетних сфер, на яких зараз дуже зосереджені всі: американці, європейці, ми, росіяни, українці", - сказав Фідан.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ 20 лютого. За словами Зеленського, він планує разом із Келлогом поїхати на фронт.

Також український лідер наголосив, що Україна не братиме участі в переговорах між США, Росією та Саудівською Аравією щодо припинення війни. Під час пресконференції Зеленський підкреслив, що Київ не визнає жодних рішень, ухвалених без його участі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін "хоче завершити війну" і відкинув припущення про те, що амбіції Кремля виходять за межі України. Про це повідомляє The Hill.

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Хто такий Хакан Фідан? Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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