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Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимуть

Альона Вороніна
17 лютого 2025, 10:18
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Трамп під час переговорів з Путіним може погодитися на те, що для нас буде критичним і катастрофічним.
Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимуть
Кулик сказав, до яких поступок схилятимуть Україну/ колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, скрін

Основні тези Кулика:

  • Якщо Трамп і Путін домовляться про замороження війни, РФ за це вимагати зобов’язань від України
  • Трамп може погодитися на те, що для нас буде критичним і катастрофічним

Якщо між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним буде досягнутий консенсус щодо замороження конфлікту, то в обмін на свою згоду на це країна-агресорка Росія може вимагати певних зобов’язань від України.

Частина висунутих Путіним умов, на які може погодитися Трамп, для України будуть критичними і катастрофічними. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

Кулик розповів, в яких аспектах Трамп і Путін можуть домовитися "за рахунок України" і як це позначиться на нашій державі.

"Якщо між ними буде досягнутий консенсус щодо замороження конфлікту, і припустити, що Путін може погодитися на це, то в обмін РФ може вимагати певних зобов’язань від України. Наприклад, щоб наша країна не здійснювала жодних дій, які могли б бути розцінені як ворожі або агресивні щодо Росії. Тоді Путін може піти на такі умови. Але що саме Трамп може "продати" Путіну? Чи погодиться він, наприклад, на скорочення Збройних Сил України? Чи підтримає він ідею обмеження українського військово-промислового комплексу? Чи можуть нас позбавити права розробляти або використовувати певні типи озброєнь?", – зазначив Кулик.

За його словами, очевидно, що тиск буде зосереджений на забороні потужностей для ракет середньої дальності. Україні можуть сказати: "Жодних "Нептунів", жодних ракет середньої дальності і тим паче балістичних ракет Україна мати не може, особливо тих, які гіпотетично можуть нести заряди, наближені до ядерного".

Такий тиск вони можуть "продати" під виглядом нерозповсюдження ядерної зброї або як частину режиму ракетного стримування. Тому, мовляв, Україна не має можливості розробляти ці ракети і створювати їх.

"Далі можливий тиск щодо чисельності військового контингенту біля лінії розмежування. Для України скорочення військ та демобілізація є критичними питаннями. Адже якщо у нас немає реальних гарантій безпеки, а нам пропонують скоротити збройні сили, то це серйозний ризик. Швидкість мобілізації та розгортання військ у Росії значно вища, ніж в Україні. Якщо зараз ми демобілізуємо війська, а потім відбудеться повторна агресія, чи зможемо ми оперативно мобілізуватися з болючими досвідами війни? Сумнівно. Це дуже ризиковано", – сказав Кулик.

Він зазначив, що є ще багато інших питань, на які Трамп може погодитися, але для нас вони будуть критичними і катастрофічними. Тому, за його словами, нам потрібні європейці у переговорному процесі та інтернаціоналізація переговорного процесу.

"За столом переговорів мають бути не лише Трамп і Путін, а й європейські партнери та інші сторони. Це має бути багатостороння угода з реальними гарантіями безпеки, включно з присутністю військових підрозділів європейських країн. Це має бути не миротворча, а стабілізаційна операція, але є багато "але", – підсумував Кулик.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Кулика Главреду щодо заяв Трампа про переговори щодо війни в Україні:

Зустріч Трампа і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії – у Reuters дізналися терміни і головну мету. Зустріч відбудеться найближчими днями.

Також раніше повідомлялося, що Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні – Bloomberg розкрив дату перемир'я. Європейські чиновники занепокоєні, що Зеленського можуть змусити піти на невигідну угоду.

Нагадаємо, Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між США та РФ, сказав Трамп.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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