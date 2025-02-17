'Україна повинна діяти за планом А': дипломат назвав терміни завершення війни

Небезпечніше не те, що переговори можуть йти без України, а те, що їх можуть вести за рахунок України та її національних інтересів.

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Дипломат назвав терміни завершення війни/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Чалого:

Спроба Трампа швидко завершити війну призведе лише до припинення вогню на певний час

Серйозні розмови почнуться восени, остаточні домовленості можуть бути напрацьовані у 2026-му

Не можна допустити, щоб переговори велися за рахунок України та її національних інтересів

Спроба швидкого завершення війни з боку Дональда Трампа не призведе до встановлення сталого миру та укладення широкої угоди. Максимальний результат, якого може добитися американський президент такою спробою – це припинення вогню на певний час.

Тому після спроби швидко завершити війну Трамп може перейти до більш ґрунтовного аналізу ситуації й вироблення плану, в якому будуть прописані терміни, ресурси та зобов’язання. Таку думку висловив дипломат, колишній посол Україні в США Валерій Чалий в інтерв’ю Главреду.

"Сам Трамп поставив завдання (це озвучив генерал Келлог) – вирішити питання за 100 днів. Проте він вже говорив і про один день для вирішення, але ситуація затягнулася. Тому важко сказати, які будуть реальні терміни та як вони коригуватимуться. Можна припустити, що у 2025 році ми побачимо завершення швидкої спроби та перехід до більш ґрунтовного аналізу ситуації й вироблення плану, в якому будуть прописані терміни, ресурси та зобов’язання", – зазначив Чалий.

За його словами, іншим питанням є те, чи погодиться країна-агресорка Росія на підхід Трампа. Навіть якщо РФ не захоче на це погоджуватися, погіршення економічної ситуації може її до цього підштовхнути. Але при цьому в неї не зникне бажання знищити Україну будь-якою ціною або продемонструвати Європі, що та нічого не варта.

"Я впевнений, що у 2025 році відбуватимуться спроби вирішення ключових питань. Однак малоймовірно, що до літа будуть визначені остаточні дати та рішення. Наприклад, називалися дати 9 травня, католицький та православний Великдень (цього року вони співпадають, і здається, що єврейська Пасха також припадає на цей період – 20 квітня). Так, може бути тимчасове перемир’я, але це не означає остаточне завершення війни", – сказав дипломат.

Він зазначив, що, ймовірно, серйозні розмови почнуться восени і можливо вдасться вийти на рішення на початку 2026 року.

"Висновок із цього такий: Україна повинна діяти за планом "А", який формулював президент України і постійно наголошував на ньому. А саме: посилення обороноздатності країни, нарощування виробництва озброєнь, масштабування безпілотних систем, виробництво ракет дальністю до 1000 км і більше. Усі ці напрямки вже мають певну базу, і з правової точки зору ми можемо це робити", – сказав Чалий.

За його словами, цим самим шляхом іде Путін: нарощування атак на Україну – це його основний план. Україна повинна діяти так само. Усе інше – це план "Б".

Чалий наголосив, що ми не можемо потрапити в пастку очікувань, що щось вирішить Трамп або США чи партнери. Не можна допустити ситуації, коли в червні зупиняться бої, а ми будемо неготові до нових атак Росії.

"Це буде небезпечна пастка. Водночас не можна втратити можливість досягнення широкомасштабного миру. Це може статися наприкінці 2025 року, а остаточні домовленості будуть напрацьовані вже у 2026 році. Важко зараз прогнозувати, у якому стані Україна підійде до цього моменту. Тому ми маємо шукати можливості для посилення своєї переговорної позиції. Тому що зараз вона в інформаційному полі суттєво ослабла. Існують побоювання, що рішення щодо України можуть ухвалюватися за її спиною. Це обговорюється в європейській пресі. Але важливо розуміти: питання не у тому, що переговори йдуть без України, а в тому, що їх можуть вести за рахунок України та її національних інтересів. І цього не можна допустити", – підсумував дипломат.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Чалого Главреду про перспективи мирних переговорів у 2025 році:

Зустріч Трампа і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії – у Reuters дізналися терміни і головну мету. Зустріч відбудеться найближчими днями.

Також раніше повідомлялося, що Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні – Bloomberg розкрив дату перемир'я. Європейські чиновники занепокоєні, що Зеленського можуть змусити піти на невигідну угоду.

Нагадаємо, Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між США та РФ, сказав Трамп.

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Хто такий Валерій Чалий Валерій Чалий - український політичний експерт. Заступник Глави Адміністрації Президента України (2014-2015). Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) та в Тринідаді й Тобаго (2016-2019). Голова правління Українського кризового медіа-центру.

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