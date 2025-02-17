Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод

За словами Страмера, безпека України допомагає гарантувати безпеку Великої Британії.

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Кір Стармер готовий розмістити британські війська в Україні / Колаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, 22 окрема механізована бригада

Головні тези:

Велика Британія може стати мостом між Європою та США в мирному процесі

Стармер готовий розмістити британські війська в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи з гарантій безпеки для України, зокрема ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.

Як пише The Telegraph, Стармер зазначив, що "будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту і безпеки цієї країни".

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За словами британського прем'єра, країна готова й надалі підтримувати українських військових. Велика Британія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року.

"Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно", - сказав Стармер.

Він зазначив, що Велика Британія може відігравати "унікальну роль" як міст між Європою та США в мирному процесі в Україні.

"Ці вирішальні дні попереду визначатимуть майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно і зворотне. Слабкість веде до війни", - сказав британський прем'єр.

При цьому він переконаний, що кінець війни не може стати тимчасовою паузою перед новою атакою господаря Кремля Володимира Путіна.

The Telegraph зазначає, що незрозуміло, який саме вигляд матимуть миротворчі сили під керівництвом Європи в Україні. Утім, одна з пропозицій, яку обговорюватимуть, полягає в тому, щоб європейські військові були розміщені подалі від лінії фронту, яка буде встановлена мирною угодою.

Відправлення миротворців в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для забезпечення безпеки України в разі відсутності членства в НАТО знадобиться близько 200 тисяч іноземних військових. Експерти вважають цю цифру завищеною.

Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею миротворчої місії в Україні в разі припинення вогню.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

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