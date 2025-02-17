Китай змінює позицію щодо закінчення війни в Україні: стали відомі нові деталі

Україна провела офіційні переговори з китайською стороною, спостерігається помітний інтерес Китаю в питанні закінчення війни, зазначив Зеленський.

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Китай може почати тиснути на Путіна для закінчення війни / Колаж Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Китай може взяти участь у мирних переговорах щодо закінчення війни

Китай виявив інтерес щодо тиску на Путіна щодо завершення бойових дій

Президент України Володимир Зеленський не виключив можливість участі Китаю в мирних переговорах, проте наголосив, що за столом переговорів повинні бути лише ті, хто готовий взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки, допомогу Україні та припинення російської агресії. Про це він заявив 17 лютого під час спілкування з журналістами.

"Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування у відновлення України", – розповів президент. відео дня

Він зазначив, що Китай почав виявляти зацікавленість у здійсненні тиску на президента Росії Володимира Путіна з метою завершення війни.

Зеленський повідомив, що зустріч між Ігорем Сибігою та Ван Ї була важливою, і в ній також брав участь глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив на важливості діалогу з керівництвом Китаю, щоб сприяти тиску на Путіна для завершення війни. На його думку, вперше помітна зацікавленість Китаю в цьому процесі.

Президент зазначив, що прискорення всіх дипломатичних процесів могло стати однією з причин такої уваги з боку Пекіна. Також він підкреслив, що Україна не може заперечувати, коли інші країни, особливо держави Глобального Півдня, висловлюють готовність допомагати їй і чинити тиск на Росію для припинення війни.

"Тому я вважаю, що це важлива зустріч. За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", – додав глава держави.

Позиція Китаю щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай запропонував організувати саміт між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, щоб сприяти завершенню війни в Україні. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на посадовців у Пекіні та Вашингтоні, китайські чиновники останніми тижнями через посередників передали команді Трампа ініціативу щодо такої зустрічі, яка могла б стати частиною миротворчих зусиль після можливого перемир’я.

Тим часом Рада безпеки ООН планує провести засідання, присвячене війні в Україні, приурочене до річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Про це заявив постійний представник Китаю при ООН Фу Цун. Під час пресконференції він зазначив, що деякі країни вже подали запит на проведення такої зустрічі, враховуючи лютневе головування Китаю в Радбезі.

У своєму інтерв’ю Главреду керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив, чи має Вашингтон інструменти впливу на Пекін, щоб зробити його більш поступливим у питанні припинення війни.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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