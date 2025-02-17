18 лютого будуть введені графіки вимкнення світла: коли діятимуть обмеження

Обмеження 18 лютого будуть застосовуватись до промисловості та бізнесу.

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Графіки вимкнення світла 18 лютого / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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18 лютого в Україні будуть діяти графіки вимкнення світла

Обмеження будуть застосовуватись до промисловості та бізнесу

В Україні у вівторок, 18 лютого, будуть діяти графіки вимкнення світла через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки будуть введені у період з 6:00 до 9:00, а також з 16:00 до 19:00. Обмеження потужностей будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу. Відключення побутових споживачів поки не прогнозується.

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"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання ... Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Ця зима пройшла практично без відключень електроенергії, зокрема завдяки теплій погоді. Однак уже в лютому Україну накрило похолодання, тому ситуація може змінитися. Як заявляє голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову запроваджені.

Як повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також заявив, що в Україні можуть запровадити графіки вимкнень електроенергії для побутових споживачів, якщо середньодобова температура повітря сягне від -6 або -7 градусів.

17 лютого в Україні вводили екстрені відключення світла. Обмеження торкнулися Києва та області, а також Дніпропетровщини, Сумської та Кіровоградської областей.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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