Зеленський оголосив про умову України щодо Запорізької АЕС

Україна зможе продавати електроенергію до Європи, зазначив Володимир Зеленський.

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Запорізька АЕС без України працювати не буде - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Енергоатом

Головне із заяви Зеленського:

ЗАЕС має стати частиною гарантій безпеки для України

Без України запустити Запорізьку АЕС не вдасться

Україна продаватиме електроенергію до Європи

Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для України та Європи. Без України станція працювати не зможе. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами він розповів про те, що атомна енергетика - реальні гарантії безпеки. Завдяки атомній енергетиці Україна вистояла всі складні зими.

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За словами глави держави, Україна вироблятиме електрику і продаватиме її до Європи.

"Якщо повертатися до гарантій безпеки..., а що із Запорізькою станцією? Це гарантії безпеки для нас із Європою? Це гарантії безпеки! Це - важливі умови. Сьогодні станція не працює. Вона і не буде працювати, без нас це просто неможливо! А ми будемо виробляти електрику, давати нашим споживачам і продавати в Європу. Тобто всім надавати цю безпеку", - пояснив президент.

Коротко про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Також він додав, що Європі потрібно змінюватися і ставати сильнішою, оскільки Сполучені Штати орієнтуються більше на свої внутрішні питання.

"Їх можна зрозуміти, адже це самодостатня країна. Я вважаю, що небезпечно для всіх, якщо Америка відходитиме від такого близького союзу, який сьогодні є з Європою. Якщо ж вони будуть відходити - а це і зброя, і економіка, і енергетика, - це буде небезпечно, Росія зможе цим скористатися. І вона буде цим користуватися. Це не дуже добре, але це вибір США", - наголосив Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України і РФ Кіт Келлог заявив, що Штати і союзники працюють над гарантіями безпеки для Києва. За його словами, остаточне рішення буде за Трампом.

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Гарантії безпеки Україні має забезпечити присутність на її території військ європейських і неєвропейських держав, сказав глава Пентагону Піт Гегсет. Однак дії такої місії не підпадатимуть під 5 статтю НАТО.

Президент Володимир Зеленський не підписав угоду зі Сполученими Штатами про передачу прав на рідкоземельні метали. Глава держави акцентував увагу на тому, що договір не відповідає інтересам Києва і не містить гарантій безпеки для України.

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