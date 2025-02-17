США і РФ обговорять завершення війни в Україні: де і коли відбудеться зустріч

За даними Axios, зустріч представників США і РФ викликає "занепокоєння і розчарування в української влади".

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Марко Рубіо, Сергій Лавров і Майк Волтц зустрінуться в Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/MichaelWaltzForCongress, facebook.com/lavrovmid, Вікіпедія

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Де і коли США і РФ обговорюватимуть завершення війни в Україні

Хто увійде до складу делегацій з боку Вашингтона і Москви

У вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопоставлених чиновників США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

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З боку Росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США та Росією", - пише видання.

Водночас, як зазначає Axios, анонсована зустріч представників США і РФ викликає "занепокоєння і розчарування в української влади", яка стурбована переговорами "за спиною Києва".

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах між США і РФ.

16 лютого президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів з офіційним візитом. Ключовими питаннями візиту є звільнення українських військовополонених, економічне партнерство та гуманітарні ініціативи.

​Найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа ​ / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - останні новини

Президент США Дональд Трамп планує досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року святкують 20 квітня. Водночас у Європі вважають, що мирну угоду вдасться укласти лише до кінця року. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про припинення війни в Україні ще не почалися. Коли переговорний процес стартує, обов'язковим учасником має бути не лише Україна, а й ЄС.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що команда президента США Дональда Трампа поділилася з ним своїми планами щодо України. За словами Сікорського, американська тактика ведення переговорів дає йому надію, хоча і є "неортодоксальною".

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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