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Такого в РФ не було давно: дрон влетів в будинок, атаковано підприємство і НПЗ

Даяна Швець
15 лютого 2025, 09:29
768
Після удару по житловому будинку територія оточена силовиками.
Взрыв, пожар в РФ, дрон
Вибухи прозвучали у кількох містах РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал ASTRA

Коротко:

  • На РФ був наліт безпілотників: Тула, Саратов і Калуга під ударами
  • В Волгограді дрон влетів в житловий будинок
  • В Калузькій області виникла пожежа на території промислового підприємства

Ніч у Росії виявилася неспокійною: у кількох регіонах пролунали вибухи. У Тульській області пролунало щонайменше п’ять вибухів. Губернатор Саратовської області офіційно підтвердив атаку на регіон. У Волгограді повідомляють про влучання безпілотника в житлову багатоповерхівку.

Вибухи у Волгограді

У ніч на 15 лютого жителі Волгограда повідомили про серію потужних вибухів. За словами місцевих, перші удари пролунали близько 03:15, супроводжуючись яскравими спалахами в небі.

відео дня

Вибухи було чути також у Кіровському районі та Краснослобідську. Мешканці повідомляють про атаку БПЛА на місцевий нафтопереробний завод та роботу ППО.

За даними видання SHOT, за 45 хвилин у небі прогриміло понад 15 вибухів. Схоже, що система ППО намагалася збити безпілотники, які рухалися в напрямку місцевого нафтопереробного заводу.

Дрон влучив у багатоповерхівку Волгограда
Дрон влучив у багатоповерхівку Волгограда / фото: тг-канал Главред

Видання Astra повідомляє, що один із дронів врізався в багатоповерховий будинок на вулиці Шумілова. Внаслідок удару у дворах спрацювали сигналізації автомобілів, а територію довкола оперативно оточили силовики.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив загоряння в промзоні після падіння уламків, запевнивши, що пожежу ліквідували, однак про палаючий будинок нічого не сказав.

Вибухи в Тульській та Саратовській області

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи, зокрема у Тульській області зафіксували щонайменше п’ять потужних ударів.

В Саратовській області дрони були націлені на Енгельс. Губернатор області Роман Бусаргін в Telegram також підтвердив атаку безпілотників у своєму регіоні.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Бусаргін.

Вибухи в Калузькій області

Унаслідок атаки дронів на території об'єкта в Дзержинській області виникла пожежа.

За інформацією губернатора Владислава Шапші, в ніч на 15 лютого дрон атакував промислове підприємство в Дзержинському районі Калузької області.

"На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БпЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників та оперативна група. За попередньою інформацією постраждалих немає", - написав він у соцмережах.

В аеропортах ввели план "Килим"

Також вранці 15 лютого одразу в семи російських аеропортах вводили план "Килим". Обмеження на польоти діяли в аеропортах:

  • Астрахані;
  • Владикавказа;
  • Волгограда;
  • Грозного;
  • Калуги;
  • Саратова;
  • Ульяновська.

Вибухи в Росії та удари по ворогу - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними Генштабу, ЗСУ рознесли пункт запуску БпЛА, що знаходиться на Курщині. Знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ.

У ніч на четвер, 13 лютого дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ. Безпілотники поцілили по НПС Андреаполь ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно Тверської області. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю електрощитової та операторну вузла зв'язку.

Водночас під час атаки на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області знищено або серйозного пошкоджено приблизно 60 будівель складу. Також знищено кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, потяги з боєприпасами і пошкоджено залізницю.

Більше важливих воєнних новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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