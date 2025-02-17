Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області

Анна Ярославська
17 лютого 2025, 10:01
157
Унаслідок ворожої атаки є наслідки на Харківщині, Київщині, Полтавщині та в Запоріжжі.
Наслідки атаки на Київщину
У чотирьох районах Київщини зафіксовано пошкодження / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Коротко:

  • Збито 83 ворожі дрони, 59 - не досягли цілі та локаційно втрачені
  • Унаслідок атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя

У ніч на 17 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 відомо, що було збито 83 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 10 областях, а саме - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській.

відео дня

Як повідомили в Повітряних силах, 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Наслідки атаки РФ на Київщину

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, під час ворожої атаки дронами по Київщині під ударом опинилися мирні населені пункти. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі.

Обійшлося без влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Водночас через атаку в Бориспільському районі постраждав чоловік 2003 року народження. Він отримав травму руки. Йому надали всю необхідну медичну допомогу на місці.

Пошкодження фіксуються в чотирьох районах Київської області:

  • На Обухівщині пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
  • На Вишгородщині загорілося приміщення виробничого цеху. Пожежу оперативно ліквідовано.
  • На Фастівщині загорілося складське приміщення. Пожежу ліквідовано.
  • У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

Оперативні групи продовжують працювати з фіксації та ліквідації наслідків російської атаки.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/kyivoda
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/kyivoda
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/kyivoda
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/kyivoda
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/kyivoda
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: t.me/kyivoda

Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю

Уночі 17 лютого росіяни випустили ударні безпілотники по Запоріжжю.

"Росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення, сталися загоряння. Попередньо, без постраждалих", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних і 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання в кількох житлових будинках.

Комунальники, рятувальники, соціальні працівники та благодійники з ночі задіяні в ліквідації наслідків.

"Наразі вже зачинено вікна в 9 багатоквартирних будинках. Роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

  • Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
    Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
    Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
    Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
    Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
    Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
    Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Харківщину 17 лютого

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу окупанти застосували проти жителів області 11 керованих авіабомб і 9 БПЛА.

У Богодухівському районі в с. Цапівка внаслідок падіння трьох БпЛА Шахед на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобілі.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА Шахед у землю. Пошкоджено господарську споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждали три жінки 28, 50 і 64 років (у них гостра реакція на стрес).

Унаслідок удару ворожого БПЛА в Салтівському районі пошкоджено скління будинку, обійшлося без постраждалих.

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Полтавщині

У Полтавській ОВА повідомили, що минулої ночі ворог атакував Полтавщину дронами. ППО відпрацювало по ворожих цілях.

На щастя, постраждалих немає. У Зіньківській громаді уламками безпілотника пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поруч розташованої господарської споруди.

Влучання в критичну інфраструктуру не зафіксовано.

Наслідки дронової атаки на Полтащину
Наслідки дронової атаки на Полтащину / t.me/poltavskaOVA

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони та дві балістичні ракети. Більшість безпілотників було збито силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва була пожежа, загорівся об'єкт критичної інфраструктури. У ніч на 16 лютого понад 100 тисяч жителів міста залишилися без опалення.

У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Вони перемогли Гітлера і Наполеона": Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

"Вони перемогли Гітлера і Наполеона": Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

11:05Світ
Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимуть

Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимуть

10:18Україна
РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області

10:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Останні новини

11:05

"Вони перемогли Гітлера і Наполеона": Трамп заявив, що РФ хоче закінчити війну

10:37

"На любителя": нова ведуча шоу "Я люблю Україну" висловилася про Ксенію Мішину

10:32

Україна отримає зброю з США навіть після зупинки допомоги: що вигадав Трамп

10:18

Трамп і Путін тиснутимуть на Україну: Кулик сказав, до яких поступок нас схилятимутьВідео

10:01

РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири областіФото

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - ЧалийТрамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий
09:22

Гороскоп на завтра 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

09:10

Олена Зеленська здивувала своїм образом під час візиту в ОАЕ - деталі

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

09:00

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниВідео

Реклама
08:49

В Україні запровадили екстрені відключення: у яких областях не буде світла

08:34

Трамп не вірить, що Росія нападатиме на НАТО

08:27

"Пояс фортець" України під загрозою: в ISW назвали нову ціль РФ на 2025 рік

08:11

Наталя Могилевська зізналася, чому не показує свого чоловіка - деталі

08:06

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

07:38

США і РФ обговорять завершення війни в Україні: де і коли відбудеться зустріч

07:15

Де 3 відмінності між малюнками: за 25 секунд їх помітять лише гостроокі генії

06:59

Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод

06:04

Захід чекає смерті Путіна, але що, якщо він переживе Захід?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

04:30

Як уникнути запотівання вікон в авто: водіям розповіли про геніальний лайфхак

Реклама
04:07

За лічені секунди і без хімії: як швидко позбутись неприємного запаху із взуттяВідео

02:30

17 лютого: церковне свято, прикмети, кому моляться про зниклих безвісти

02:00

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

01:33

"Головна битва – не за бюлетені": нардепи зізналися, коли відбудуться вибори

00:19

"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним

16 лютого, неділя
23:03

Фільм про війну в Україні з українським актором отримав премію BAFTA

22:47

Зеленський прибув до ОАЕ: чи пов'язаний візит з переговорами в Саудівській Аравії

22:13

Візуальний тест на IQ: знайдіть помилку на картинці з вежею за 5 секунд

21:22

У Парижі обговорять вступ України до НАТО в разі порушення РФ перемир'я - ЗМІ

21:13

"Ми всі хотіли б": Рубіо сказав, чи завершить війну зустріч у Саудівській Аравії

20:30

Як правильно посадити огірок на розсаду: урожай буде вже в червні

20:28

"Не можна знати напевно": Зеленський назвав втрати ЗСУ і кількість поранених військових

20:13

Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина

20:03

У життя увірветься низка невдач: що категорично не можна робити 17 лютого

20:02

Трамп поспішає "покласти край війні" в Україні: Bloomberg розкрив дату перемир'я

19:39

Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

19:33

Успіх ЗСУ на фронті та умови мирних переговорів: головні новини України (дайджест)

18:58

"Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік

18:49

Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на КурщиніВідео

18:44

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

Реклама
18:15

Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

18:08

"Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

17:26

Потрібен кетчуп: як швидко прибрати накип на крані

17:17

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

17:10

Найсмачніші млинці на Масляну 2025: рецепт, який готували в СРСР

17:01

Штраф 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна утрамбовувати сміттяВідео

16:56

Опора для близьких: 5 найнадійніших знаків зодіаку

16:37

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

16:25

Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

15:41

100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти