РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області

Коротко:
- Збито 83 ворожі дрони, 59 - не досягли цілі та локаційно втрачені
- Унаслідок атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя
У ніч на 17 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Станом на 09:00 відомо, що було збито 83 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 10 областях, а саме - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській.
Як повідомили в Повітряних силах, 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.
Наслідки атаки РФ на Київщину
Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, під час ворожої атаки дронами по Київщині під ударом опинилися мирні населені пункти. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі.
Обійшлося без влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Водночас через атаку в Бориспільському районі постраждав чоловік 2003 року народження. Він отримав травму руки. Йому надали всю необхідну медичну допомогу на місці.
Пошкодження фіксуються в чотирьох районах Київської області:
- На Обухівщині пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
- На Вишгородщині загорілося приміщення виробничого цеху. Пожежу оперативно ліквідовано.
- На Фастівщині загорілося складське приміщення. Пожежу ліквідовано.
- У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.
Оперативні групи продовжують працювати з фіксації та ліквідації наслідків російської атаки.
Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю
Уночі 17 лютого росіяни випустили ударні безпілотники по Запоріжжю.
"Росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення, сталися загоряння. Попередньо, без постраждалих", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних і 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання в кількох житлових будинках.
Комунальники, рятувальники, соціальні працівники та благодійники з ночі задіяні в ліквідації наслідків.
"Наразі вже зачинено вікна в 9 багатоквартирних будинках. Роботи тривають", - ідеться в повідомленні.
Атака на Харківщину 17 лютого
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу окупанти застосували проти жителів області 11 керованих авіабомб і 9 БПЛА.
У Богодухівському районі в с. Цапівка внаслідок падіння трьох БпЛА Шахед на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобілі.
У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА Шахед у землю. Пошкоджено господарську споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждали три жінки 28, 50 і 64 років (у них гостра реакція на стрес).
Унаслідок удару ворожого БПЛА в Салтівському районі пошкоджено скління будинку, обійшлося без постраждалих.
Ситуація на Полтавщині
У Полтавській ОВА повідомили, що минулої ночі ворог атакував Полтавщину дронами. ППО відпрацювало по ворожих цілях.
На щастя, постраждалих немає. У Зіньківській громаді уламками безпілотника пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поруч розташованої господарської споруди.
Влучання в критичну інфраструктуру не зафіксовано.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
У ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони та дві балістичні ракети. Більшість безпілотників було збито силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
Унаслідок російського обстрілу Миколаєва була пожежа, загорівся об'єкт критичної інфраструктури. У ніч на 16 лютого понад 100 тисяч жителів міста залишилися без опалення.
У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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