РФ запустила по Україні 147 ударних БпЛА: постраждали чотири області

Унаслідок ворожої атаки є наслідки на Харківщині, Київщині, Полтавщині та в Запоріжжі.

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У чотирьох районах Київщини зафіксовано пошкодження / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Коротко:

Збито 83 ворожі дрони, 59 - не досягли цілі та локаційно втрачені

Унаслідок атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя

У ніч на 17 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 відомо, що було збито 83 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 10 областях, а саме - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській.

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Як повідомили в Повітряних силах, 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Наслідки атаки РФ на Київщину

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, під час ворожої атаки дронами по Київщині під ударом опинилися мирні населені пункти. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі.

Обійшлося без влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Водночас через атаку в Бориспільському районі постраждав чоловік 2003 року народження. Він отримав травму руки. Йому надали всю необхідну медичну допомогу на місці.

Пошкодження фіксуються в чотирьох районах Київської області:

На Обухівщині пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

На Вишгородщині загорілося приміщення виробничого цеху. Пожежу оперативно ліквідовано.

На Фастівщині загорілося складське приміщення. Пожежу ліквідовано.

У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

Оперативні групи продовжують працювати з фіксації та ліквідації наслідків російської атаки.

Наслідки нічного ворожого удару по Запоріжжю

Уночі 17 лютого росіяни випустили ударні безпілотники по Запоріжжю.

"Росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення, сталися загоряння. Попередньо, без постраждалих", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних і 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання в кількох житлових будинках.

Комунальники, рятувальники, соціальні працівники та благодійники з ночі задіяні в ліквідації наслідків.

"Наразі вже зачинено вікна в 9 багатоквартирних будинках. Роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

Атака на Харківщину 17 лютого

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за минулу добу окупанти застосували проти жителів області 11 керованих авіабомб і 9 БПЛА.

У Богодухівському районі в с. Цапівка внаслідок падіння трьох БпЛА Шахед на територію підприємства пошкоджено 3 складські будівлі, адміністративну будівлю та 2 автомобілі.

У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА Шахед у землю. Пошкоджено господарську споруду та скління 14 приватних будинків. Постраждали три жінки 28, 50 і 64 років (у них гостра реакція на стрес).

Унаслідок удару ворожого БПЛА в Салтівському районі пошкоджено скління будинку, обійшлося без постраждалих.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на Полтавщині

У Полтавській ОВА повідомили, що минулої ночі ворог атакував Полтавщину дронами. ППО відпрацювало по ворожих цілях.

На щастя, постраждалих немає. У Зіньківській громаді уламками безпілотника пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поруч розташованої господарської споруди.

Влучання в критичну інфраструктуру не зафіксовано.

Наслідки дронової атаки на Полтащину / t.me/poltavskaOVA

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони та дві балістичні ракети. Більшість безпілотників було збито силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва була пожежа, загорівся об'єкт критичної інфраструктури. У ніч на 16 лютого понад 100 тисяч жителів міста залишилися без опалення.

У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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