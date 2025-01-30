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Десятки дронів РФ вдарили по Україні: є жертви, прильоти й руйнування

Олексій Тесля
30 січня 2025, 10:43
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РФ атакувала Україну 81-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Атака дронів, сили ППО
РФ атакувала Україну ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

Важливо:

  • РФ атакувала Україну 81-м ударним БПЛА
  • У результаті постраждали чотири області України

Армія країни-агресора РФ атакувала Україну 81-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів у ніч на четвер, 30 січня.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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"Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - ідеться в повідомленні.

Десятки дронів РФ вдарили по Україні: є жертви, прильоти й руйнування
/ Главред

Зазначається, що ворог атакував із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одеська та Полтавська області. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БПЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. Є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надають допомогу.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. У Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок нічної атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт в Умані. Місто залишилося без світла.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО України збили 65 ворожих дронів, 28 безпілотників не досягли мети і були локаційно втрачені.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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