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Пролунало 20 вибухів: ЗСУ влупили по ключовим оборонним підприємствам РФ

Ангеліна Підвисоцька
17 лютого 2025, 18:40
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Один з атакованих об'єктів розташований за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території.
Дрон, атака на НПЗ
ЗСУ атакували ключові оборонні підприємства РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

  • ЗСУ атакували ключові оборонні підприємства РФ
  • Під атакою був Ільський НПЗ та один з найбільших енергетичних об'єктів

Українські захисники знищили ключові оборонні підприємства російських окупантів на Кубані. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Бійці ССО та СБУ вдарили дронами по Ільському нафтопереробному заводу, який розміщений за 400 кілометрів від контрольованої українською армією території. Зазначається, що там пролунало 20 вибухів, там досі вирує пожежа.

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"На заводі шість технологічних установок для нафтопереробки нафти потужністю 6,6 млн тонн на рік. Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Також був атакованих один з найбільших енергетичних об'єктів у РФ. Після нальоту українських безпілотників він взагалі зупинив свою роботу.

"Ворог перекачує нафту в обхід станції "Кропоткінская" на мінімальних обертах. Такі об’єкти не лише постачають паливо російській армії, а й напряму фінансують війну проти України коштом нафтових доходів. Це влучність, що змінює хід війни. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні.

Ураження цілей РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 лютого в Краснодарському краї РФ сталася масштабна атака безпілотників. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська". Завод має річну потужність у 6,6 млн тонн нафти і спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів. Він відіграє важливу роль у забезпеченні військової техніки РФ паливом, особливо в південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки дронів найбільша нафтоперекачувальна станція Росії — НПС "Кропоткінська" припинила працювати.

Днем раніше в Смоленську було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС" (Смоленський автоагрегатний завод). За даними речника УДА Сергія Братчука, підприємство спеціалізується на металообробці та ремонті.

Крім того, у ніч на четвер, 13 лютого дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ. Безпілотники поцілили по НПС Андреаполь ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно Тверської області. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю електрощитової.

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