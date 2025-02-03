Поступки України та нові умови Трампа для допомоги: головні новини України (дайджест)

Новини України 3 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 3 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Wikimedia

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів з Україною, Росією та "різними сторонами". Про це глава Білого дому заявив у неділю, 2 лютого, передає CNN.

"Ми маємо справу з Україною та Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав він журналістам.

відео дня

У РФ - потужні пожежі: горить НПЗ у Волгограді та об'єкт Газпрому в Астрахані

У ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.

Як пише Telegram-канал Astra, у Волгограді вночі було голосно. Місцеві жителі говорять про щонайменше 10 вибухів. У місті працює ППО. У кількох районах вимкнено світло.

"Три ганебні акти насильства": Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК

У різних регіонах країни сталася серія нападів на військовослужбовців. Насильство щодо українських військовослужбовців — неприпустиме. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці", - зазначив він.

У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію

У дев'яти областях України були запроваджені аварійні відключення світла за вказівкою "Укренерго".

Відключення будуть Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково), повідомили в "Укренерго".

В елітному ЖК у Москві пролунав вибух: росЗМІ пишуть про замах на авторитета "ДНР"

У понеділок, 3 лютого, у Москві в елітному ЖК Червоні Вітрила прогримів вибух. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула. Крім того, постраждали щонайменше 5 осіб.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, метою вибуху нібито був президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "АрБат" 46-річний Армен Саркісян.

Ворог перегруповується на Харківщині: у ЗСУ озвучили цинічні плани окупантів

Російські окупанти перегруповують свої штурмові підрозділи для поновлення наступальних дій на Куп’янському напрямку. Про це повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця (ОСУВ Хортиця).

У звіті йдеться, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку противник атакував позиції українських бійців у районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового. Успіху загарбники не мали.

У Польщі зробили заяву про переговори між Україною та РФ: чого хоче Дуда

Польща хоче брати участь у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією. Про це заявив президент країни Анджей Дуда у інтерв’ю Financial Times.

За словами Дуди, якщо адміністрація Дональда Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, то в такому випадку, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

У РФ створили систему керування "зграями" дронів – ISW

У російській окупаційній армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що у конструкторському бюро "Гермес", який є дочірньою компанією виробника систем боротьби з дронами "Кайсант", 31 січня заявили, що вони розробили наземну систему управління, яка може керувати цілим "роєм" дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Ворог відступає на важливому напрямку: де ЗСУ розбили наступ противника

Російські війська спробували штурмом прорвати оборону ЗСУ неподалік Великої Новосілки, проте їхня атака зазнала поразки. Українські військові завдали вогневого удару по техніці противника, змусивши його відмовитися від подальшого наступу, повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у своєму звіті в Telegram.

Кримінальний авторитет і організатор "тітушок" Армен Саркісян помер у Москві - ЗМІ

У понеділок, 3 лютого, в московській лікарні помер кримінальний авторитет часів Януковича Армен Саркісян, якого підірвали у житловому комплексі столиці РФ. Він помер у реанімації, не прийшовши до тями. Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash та Astra.

Зеленський готовий "пом'якшити позицію щодо територій": гучна заява Келлога

Президент Володимир Зеленський нібито готовий до пом'якшення позиції щодо територій задля завершення війни, заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

За його словами, Зеленський "уже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо питання територій". Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін також буде змушений поступитися, повідомляє RFE/RL.

ССО атакували два стратегічні обʼєкти РФ: у Генштабі озвучили наслідки ударів

Сили оборони вночі 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

У повідомленні йдеться, що обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

Сніг засипатиме Україну, будуть морози: синоптик назвала дату похолодання й опадів

Погода в Україні стає холоднішою, похолодання буде посилюватися у найближчі дні.

У вівторок, 4 лютого, очікується переважання морозів в нічні години – у цей період доби стовпчики термометрів показуватимуть -1…-4 градуси. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Боронив Україну в небі майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов. Загиблому було 24 роки. Про це йдеться на сторінці 831 бригади тактичної авіації у Facebook.

У пресслужбі бригади зазначили, що попри свій вік, Іван Болотов був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

Влаштовує і США, і РФ: в якій країні зустрінуться Путін з Трампом - Reuters

Москва розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, повідомляє Reuters.

"Кинули на це основні сили": у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його. Ворог спрямовує всі свої основні сили на досягнення загарбницької цілі. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що ворог хоче охопити місто на Донеччині з півдня та південного заходу.

Адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters

В останній рік президентського терміну Джо Байдена у Сполучених Штатах Америки ухвалення рішень про постачання озброєння в Україну гальмувалося. Така ситуація сформувалася через бездіяльність Конгресу і внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із країною-агресоркою Росією.

Про це повідомляє у своєму матеріалі 3 лютого агентство Reuters, яке провело власне розслідування.

В Угорщини є всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Угорщини Орбан, повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

Ба більше, за словами Орбана, він навіть називає Росію агресором. Однак тільки через Брюссель.

Україна вдарила вглиб РФ із застосуванням 3,5 тисяч БпЛА: в ЗСУ розкрили деталі

За пів року діяльності Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили понад 220 операцій у глибині території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів. Про це в інтерв'ю "Донбас.Реалії" розповів командувач підрозділу Вадим Сухаревський.

"Вже вражає цілі": командувач СБС розповів про українську лазерну зброю

Українські військові застосовують лазерні системи для знищення російських безпілотників. Про це свідчить інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського, опубліковане 3 лютого в ефірі "Донбас. Реалії" від "Радіо Свобода".

Під час розмови журналіст нагадав, що ще у грудні 2024 року Сухаревський згадував про використання лазерних технологій, і поцікавився, чи триває робота в цьому напрямку.

У Зеленського вже погоджують графік зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп напередодні повідомив, що у нього заплановані зустрічі та переговори з представниками України та Росії. За даними інсайдерів Суспільного, Офіс президента України наразі узгоджує графік зустрічей із адміністрацією Трампа.

Подробиці майбутніх перемовин поки невідомі, однак факт їхнього планування свідчить про активні дипломатичні контакти між Києвом та Вашингтоном.

Орбан заспівав дифірамби Путіну й оцінив шанси нападу Росії на Угорщину

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що довіряє главі країни-окупанта Росії Володимиру Путіну і не вірить у напад росіян на угорську державу. А от про придушення росіянами повстань угорців він воліє не згадувати.

В інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung він сказав, що Путін "завжди тримав своє слово", і Угорщина, мовляв, може йому довіряти.

Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз

Погода в Україні 4 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують снігопади та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що лютий почався похолоданням та снігом. У нічні години будуть "мінуси" - 1-4 градуси морозу. Протягом дня температура повітря підвищиться до +2 градусів.

Розстріл військового ТЦК на Полтавщині: стрілок у суді назвав причину стрілянини

У Пирятині Полтавської області районний суд відправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання, яке було схвалено судом, повідомляє Суспільне.

Візит спецпредставника Трампа до України: в ЗМІ назвали дату і розкрили деталі

Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог, призначений президентом Дональдом Трампом, має прибути до України після 11 лютого. Про це повідомляють джерела видання Radio NV в українських і американських політичних колах.

Зазначається, що під час свого візиту до України Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп оголосив про умову допомоги Україні від США - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп шукає способи обміняти рідкоземельні метали України на допомогу Києву від Вашингтона.

Як повідомляє журналістка Голос Америки Катерина Лісунова, під час розмови з журналістами в Білому домі він розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Зеленський анонсував перехід на нову організаційну структуру ЗСУ: що зміниться

Україна працює над модернізацією армії. Тому відбудеться перехід на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Відповідний план переходу вже затверджений. Він передбачає створення корпусної системи.

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